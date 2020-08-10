تقرير إيطالي: جاتوزو وافق على التجديد مع نابولي

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 19:24

كتب : FilGoal

جاتوزو - نابولي

وافق جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي على تمديد تعاقده حتى صيف 2023.

وكشف موقع سبورت إيطاليا أن تم التوصل لاتفاق أساسي بالفعل مع جاتوزو بعد اجتماعه أوريلو دي لورينتس رئيس النادي.

وأوضح التقرير أن تم الاتفاق على تمديد التعاقد حتى صيف 2023 براتب قيمته 1.6 مليون يورو في الموسم بالإضافة إلى المكافآت.

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وأشار التقرير إلى اتفاق جاتوزو مع رئيس النادي على إبرام أربعة تعاقدات جديدة في سوق الانتقالات الصيفية.

وتم الانتهاء بالفعل من ضم فيكتور أوسيمين مهاجم ليل مقابل 50 مليون يورو بجانب المكافآت والتعاقد مع ثلاثة من لاعبي الشباب.

والجدير بالذكر أن هدف نابولي الأول هو إيجاد بديل مناسب لخوسيه كاليخون الذي انتهى تعاقده بالفعل مع الفريق.

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