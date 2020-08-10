أبو قير للأسمدة لـ في الجول: لدينا 13 حالة كورونا بينهم 7 لاعبين

أظهرت نتيجة المسحة الطبية الأولى لنادي أبو قير للأسمدة، إصابة 13 فردا في صفوفه بفيروس كورونا.

وصرح مصدر مسؤول من أبو قير للأسمدة لـ FilGoal.com: "لدينا 13 إصابة بفيروس كورونا".

وأوضح المصدر: "بينهم 7 لاعبين، و4 من الجهاز الفني والإداري، و2 من عمال الفريق".

وواصل: "المصابون سيخضعون لمسحة طبية ثانية للاطمئنان عليهم".

وأتم: "كان من المفترض أن تنطلق تدريبات الفريق بعد 48 ساعة، لكن مع الوضع الحالي لم يتم تحديد موعد لها".

ويحتل أبو قير للأسمدة المركز الخامس في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية المصري برصيد 25 نقطة.

وصعد أبو قير للأسمدة لربع نهائي كأس مصر هذا الموسم، بإقصائه الإنتاج الحربي، وحرس الحدود.

وكان نادٍ آخر من مجموعة بحري، وهو الأولمبي، قد أعلن في وقتٍ سابق عن وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا بين صفوفه، من بينهم لاعبين اثنين".

ومن المقرر أن يُستأنَف دوري الدرجة الثانية المصري يوم 20 سبتمبر المقبل.

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