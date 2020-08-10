الأولمبي يعلن وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا بين صفوفه

أعلن النادي الأولمبي وجود 8 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين صفوفه ما بين أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وعمال غرف الملابس.

وجاء في بيان رسمي نشره النادي: "كشفت نتائج المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا، والتي أجريت لفريق كرة القدم بالنادي، إصابة 8 حالات، ما بين اثنين من اللاعبين بالإضافة لأفراد الجهاز الفني والإداري والطبي وعمال غرف الملابس".

وصرح أيمن شعبان مدير الكرة بالنادي قائلا: "تم إخطار المصابين بالفيروس، للخضوع لفترة العزل المنزلي، والحصول على بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة".

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني للنادي اجتماعا يوم الإثنين لتحديد موعد العودة للتدريبات الجماعية.

وكانت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة قد بدأت في إجراء المسحات للكشف عن فيروس كورونا لأندية الدرجة الثانية بداية من يوم السبت الماضي، وكان النادي الأولمبي هو أول الأندية التي أجرت المسحة يوم السبت.

وتواصلت اللجنة الطبية مع 36 ناديا في 3 مجموعات بالقسم الثاني لتحديد يوم من السبت حتى الخميس حسب الموقع الجغرافي لإجراء المسحة الطبية.

وتم تحديد يوم 20 سبتمبر موعدا لاستئناف الدوري المصري للدرجة الثانية.

طالع أيضا

المصري: اتفقنا مع اتحاد الكرة على شرط خوضنا لمباراة الحدود

حرس الحدود: متضامنون مع العشري بعد أزمة المصري