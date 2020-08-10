سكاي: قائد ساوثامبتون يخضع للفحص الطبي في توتنام

يستعد بيير إيميل هويبيرج لاعب وسط ساوثامبتون للخضوع للفحص الطبي يوم الإثنين في توتنام، تمهيدا لانضمامه للفريق اللندني، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن توتنام اتفق على دفع 15 مليون جنيه إسترليني بجانب الإضافات لضم لاعب الوسط الدنماركي من القديسين.

ومن المتوقع أن ينضم كايل ووكر بيترز مدافع توتنام إلى ساوثامبتون لكن بمقابل 12 مليون جنيه إسترليني، ولم يتفق الطرفان بعد على البنود الشخصية.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد قالت في وقت سابق خلال شهر يناير الماضي إن جوزيه مورينيو قد حدد هويبيرج كهدف رئيسي له في عملية إعادة بناء الفريق وفقا لتصوره.

ونافس إيفرتون، توتنام على ضم هوييبرج وكلاهما دخل في مفاوضات لضم اللاعب مع ساوثامبتون، لكن رغبة اللاعب صاحب الـ25 عاما حسمت الأمر لصالح الفريق اللندني.

هويبيرج قائد ساوثامبتون، ربما يكون اسما مألوفا لمتابعي الدوري الألماني، فقد كان أحد أبرز المواهب التي تحدثت عنها الصحف حينما انضم إلى بايرن ميونيخ في صيف 2012 قادما من بروندبي الدنماركي، واستمر اللاعب لموسم وحيد مع فريق بايرن ب، قبل أن يتواجد مع الفريق الأول لعامين.

خلال فترة تدريب بيب جوارديولا لبايرن، خرج هويبيرج في إعارة إلى أوجسبورج لنصف موسم ثم شالكة لمدة موسم، قبل أن ينضم إلى ساوثامبتون في صيف 2016 بمبلغ 13.5 مليون جنيه إسترليني.

وشارك هويبيرج في وسط القديسين خلال الموسم المنصرم في 38 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

ولعب صاحب الـ25 عاما بقميص منتخب الدنمارك في 33 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف.

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