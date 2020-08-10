صن: سيتي يخفض سعر أوتاميندي للنصف تقريبا من أجل بيعه

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 12:58

كتب : FilGoal

أوتاميندي

قرر مانشستر سيتي تخفيض السعر الذي يطلبه مقابل بيعه مدافعه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن سيتي حدد سعر 15 مليون جنيه إسترليني سعرا للاعبه، لكن بعد انضمام نايثان أكي، فقد قرر تخفيض السعر إلى 8 ملايين جنيه إسترليني.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت نابولي في وقت سابق بضم المدافع الأرجنتيني صاحب الـ32 عاما، كما أن فريقه السابق، فالنسيا، يرغب في الحصول على خدماته.

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وكاد سيتي أن يبيع أوتاميندي خلال الصيف الماضي، لكن لم تصل عروضا مناسبة للاعب ففضل الاحتفاظ به حتى نهاية الموسم الجاري.

أوتاميندي انضم إلى سيتي قادما من فالنسيا في صيف 2015 بمبلغ 44.5 مليون جنيه إسترليني. ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك المدافع الدولي الأرجنتيني في 39 مباراة بكل المسابقات مع سيتي خلال الموسم المنصرم سجل خلالها 3 أهداف.

ولعب أوتاميندي بقميص سيتي في 210 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 4، كما توج بـ9 بطولات، بطولتي دوري إنجليزي وكأس اتحاد إنجليزي و4 بطولات كأس رابطة وبطولتي درع خيرية.

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