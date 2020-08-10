ميرور: أرسنال يسعى للتخلص من "كابوس" عقد أوزيل

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 11:58

كتب : FilGoal

أوزيل

يحاول نادي أرسنال التخلص بشتى الطرق من عبء عقد لاعبه ميسوت أوزيل وراتبه الكبير خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ووصف التقرير عقد أوزيل مع أرسنال بـ"الكابوس" بالنسبة للنادي، وأشار إلى أن إدارة المدفعجية تسعى للتخلص من فاتور الـ18 مليون جنيه إسترليني الخاصة بأوزيل.

ويحاول أرسنال أن يعرض دفع مبلغ للاعب أو دعم مادي إذا ما قبل أن يرحل إلى فريق آخر خلال السوق الصيفية.

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صاحب الـ31 عاما يتبقى في عقده عام وحيد مع أرسنال، ولا يرغب في الرحيل عن النادي بأي شكل حتى نهاية عقده.

أوزيل جدد تعاقده مع أرسنال في فبراير 2018 حتى صيف 2021، ذلك التجديد كلف أرسنال راتبا أسبوعيا يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

وانضم النجم الألماني إلى أرسنال قادما من ريال مدريد في صيف 2013 بمبلغ 47 مليون يورو.

صانع الألعاب البالغ 31 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 23 مباراة وسجل هدفا وصنع 3.

وخرج أوزيل من حسابات مدربه ميكيل أرتيتا تماما، إذ أن آخر مباراة لعبها مع أرسنال كانت في شهر مارس الماضي قبل توقف نشاط كرة القدم، ضد وست هام يونايتد في الجولة الـ29، قبل أن يتواجد على مقاعد البدلاء مرتين بعد استئناف النشاط الكروي في شهر يونيو، ثم يغيب عن أرسنال بسبب مشاكل في الظهر لفترة طويلة حتى الآن.

ومنذ انتقاله من ريال مدريد في صيف 2014 خاض أوزيل 254 مباراة سجل 44 هدفا وصنع 77.

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