اتحاد الكرة يكرم عبد الله السعيد

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 10:34

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تكريم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بعد تخطيه حاجز المائة هدف في الدوري المصري الممتاز.

وسيكرم الاتحاد اللاعب البالغ عمره 35 عاما اليوم الإثنين على هامش مباراة بيراميدز وطنطا في الجولة 19 من الدوري.

وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي أنه سيعلن لاحقا عن كيفية تكريم نجوم كرة القدم، الذين سبقوا السعيد لهذا الرقم، بشكل يليق بـ"إنجازهم الكبير".

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وبلغ السعيد هدفه المائة في الدوري في 25 ديسمبر الماضي حين سجل هدف فوز بيراميدز على وادي دجلة.

وأحرز بعد ذلك 4 أهداف أخرى في البطولة ويتصدر اللاعب الأسبق للإسماعيلي والأهلي ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري برصيد 13 هدفا.

والسعيد هو ثامن أكثر من سجل أهدافا في تاريخ الدوري، بعد حسن الشاذلي (173 هدفا) وحسام حسن (168) والسيد الضظوي (127) ومصطفى رياض (122) ومحمود الخطيب (109) وأحمد الكاس (107) ومحمد أبو تريكة (106).

والتاسع في قائمة من سجلوا 100 هدف أو أكثر في الدوري هو جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق الذي أحرز 101.

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