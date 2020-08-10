عضو المصري: نقل حارس الفريق للعناية المركزة بسبب كورونا

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري عن نقل حارس الفريق إلى العناية المركزة بسبب تأثير فيروس كورونا.

وقال طارق هاشم في تصريحات لقناة النهار: "حالة أحمد عبد الفتاح حارس النادي المصري صعبة للغاية بسبب فيروس كورونا".

وتابع "طلبنا الإسعاف للحارس. حالته صعبة ويحتاج الدخول في العناية المركزة".

اقرأ أيضا - التسلسل الزمني من قبل مباراة الزمالك وحتى 16 إصابة بـ كورونا

عضو مجلس المصري أكمل "يجب تأجيل المباراة أسوة بنادي الإنتاج الحربي الذي تم تأجيل مباراته".

كان المصري قد أعلن في وقت إصابة، اكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه.

اتحاد الكرة أصدر بيانا بعد ذلك للتأكيد على إقامة مباراة الفريق أمام حرس الحدود في موعدها.

ويفترض أن يلتقي المصري مع حرس الحدود مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري.

اقرأ أيضا:

الأهلي يذيب صمود إنبي

فايلر يوضح كيفية تعامله مع الغيابات