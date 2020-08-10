عضو المصري: نقل حارس الفريق للعناية المركزة بسبب كورونا

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 00:18

كتب : FilGoal

أحمد عبد الفتاح حارس المصري

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري عن نقل حارس الفريق إلى العناية المركزة بسبب تأثير فيروس كورونا.

وقال طارق هاشم في تصريحات لقناة النهار: "حالة أحمد عبد الفتاح حارس النادي المصري صعبة للغاية بسبب فيروس كورونا".

وتابع "طلبنا الإسعاف للحارس. حالته صعبة ويحتاج الدخول في العناية المركزة".

أخبار متعلقة
في الجول يُحقق داخل معسكر المصري.. التسلسل الزمني من قبل مباراة الزمالك وحتى 16 إصابة بـ كورونا وكيل الشباب والرياضة بالبرلمان لـ في الجول: الوزير وعد بحل مشكلة المصري الإسماعيلي: نواصل استعدادنا لمباراة المصري رغم حالات كورونا في صفوفهم الحنفي حكما لمباراة الاتحاد والزمالك.. وجريشة يُدير المصري وحرس الحدود

اقرأ أيضا - التسلسل الزمني من قبل مباراة الزمالك وحتى 16 إصابة بـ كورونا

عضو مجلس المصري أكمل "يجب تأجيل المباراة أسوة بنادي الإنتاج الحربي الذي تم تأجيل مباراته".

كان المصري قد أعلن في وقت إصابة، اكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه.

اتحاد الكرة أصدر بيانا بعد ذلك للتأكيد على إقامة مباراة الفريق أمام حرس الحدود في موعدها.

ويفترض أن يلتقي المصري مع حرس الحدود مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري.

اقرأ أيضا:

الأهلي يذيب صمود إنبي

فايلر يوضح كيفية تعامله مع الغيابات

في الدوري المصري أحمد عبد الفتاح
نرشح لكم
أخر الأخبار
عضو مجلس إدارة المصري: لن نلعب أي مباراة إلا بعد التأكد من سلامة كل اللاعبين 24 دقيقة | الدوري المصري
رئيس المصري: اتفقنا مع اتحاد الكرة على شرط لتأجيل لقاء الحرس.. لا نملك حارس مرمى ساعة | الدوري المصري
عضو المصري: نقل حارس الفريق للعناية المركزة بسبب كورونا ساعة | الدوري المصري
حليم: نتضامن مع العشري.. له أفضال علينا ولكننا تابعين لاتحاد الكرة ساعة | مصر
الزمالك: المحامي الإيطالي يضع اللمسات الأخيرة على ملف نادي القرن ساعة | الدوري المصري
قبل ساعات من مواجهة الزمالك.. الاتحاد السكندري يعلن إصابة جديدة بـ كورونا ساعة | الدوري المصري
أرقام من فوز الأهلي على إنبي.. 14 مرة شباك نظيفة وعودة بعد غياب 309 يوما ساعة | الدوري المصري
تيليجراف: برشلونة يحاول إغراء بيرناردو سيلفا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو
قد ينال إعجابك