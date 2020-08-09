وكيل الشباب والرياضة بالبرلمان لـ في الجول: الوزير وعد بحل مشكلة المصري

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 22:18

كتب : عاطف شادي

أشرف صبحي - وزير الرياضة

كشف محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب عن محافظة بورسعيد، عن تواصله مع أشرف صبحي وزير الرياضة بشأن أزمة النادي المصري.

المصري تعرض لضربة موجعة من فيروس كورونا، إذ أصيب 16 فردا منه، من بينهم 12 لاعبا، وطارق العشري المدير الفني، وعبد الظاهر السقا المدير الرياضي.

وصرّح محمود حسين لـ FilGoal.com: "بخصوص القرار الغريب للجنة المؤقتة التي تشرف على اتحاد الكرة، تم الاتصال هاتفيا بوزير الرياضة وشرح المشكلة للتدخل في الأزمة التي تحاول اللجنة افتعالها".

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وأضاف: "الوزير أبلغني أنه سيقوم بالاجتماع اليوم مع اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، ووعد بالوصول لحل للمشكلة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر بيانا، أفاد فيه عن عدم نيته تأجيل مباراة المصري أمام حرس الحدود غدا الإثنين.

فيما رد سمير حلبية رئيس النادي المصري عبر FilGoal.com مشددا على عدم نية النادي لعب المباراة، ورفض اتهام ناديه بالتقصير في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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