مارتينيز يعلنها: إما المشاركة أو الرحيل عن أرسنال

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 21:49

كتب : FilGoal

مارتينيز - أرسنال

ربط إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أرسنال، استمراره في صفوف المدفعجية، بمشاركته بشكل أساسي مع الفريق في الموسم المقبل.

مارتينيز أنهى الموسم حارسا أساسيا لـ أرسنال، مستغلا إصابة الألماني بيرند لينو، وقاد الفريق للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي.

وصرّح مارتينيز: "أظهرت للنادي أنني قادر على اللعب له، وعندما أعود الموسم المقبل، فإني أحتاج إلى خوض مزيد من المباريات".

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وأضاف عبر إذاعة كونتيننتال الأرجنتينية: "هذه هي الوسيلة الوحيدة حتى أبقى مع أرسنال".

وواصل: "هدفي هو تقوية مركزي في أرسنال، وأن أكون الحارس الأول لمنتخب الأرجنتين".

وأتم: "لن أتوقف حتى أحقق هدفي، لو لم أشارك مع أرسنال، فمن الجلي أنني سأرحل".

مارتينيز (27 عاما) يلعب في أرسنال منذ 2012، لكنه خرج في 6 أعارات مختلفة خلال هذه الفترة.

وشارك مارتينيز في 23 مباراة مع أرسنال هذا الموسم، منها 9 فقط في الدوري كلها خاضها بعد إصابة لينو.

ولم يلعب مارتينيز أي مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين حتى اللحظة، واكتفى بالظهور مع منتخب الشباب.

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