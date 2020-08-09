مارتينيز يعلنها: إما المشاركة أو الرحيل عن أرسنال
الأحد، 09 أغسطس 2020 - 21:49
كتب : FilGoal
ربط إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أرسنال، استمراره في صفوف المدفعجية، بمشاركته بشكل أساسي مع الفريق في الموسم المقبل.
إيميليانو مارتينيز
النادي : أرسنال
مارتينيز أنهى الموسم حارسا أساسيا لـ أرسنال، مستغلا إصابة الألماني بيرند لينو، وقاد الفريق للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي.
وصرّح مارتينيز: "أظهرت للنادي أنني قادر على اللعب له، وعندما أعود الموسم المقبل، فإني أحتاج إلى خوض مزيد من المباريات".
وأضاف عبر إذاعة كونتيننتال الأرجنتينية: "هذه هي الوسيلة الوحيدة حتى أبقى مع أرسنال".
وواصل: "هدفي هو تقوية مركزي في أرسنال، وأن أكون الحارس الأول لمنتخب الأرجنتين".
وأتم: "لن أتوقف حتى أحقق هدفي، لو لم أشارك مع أرسنال، فمن الجلي أنني سأرحل".
مارتينيز (27 عاما) يلعب في أرسنال منذ 2012، لكنه خرج في 6 أعارات مختلفة خلال هذه الفترة.
وشارك مارتينيز في 23 مباراة مع أرسنال هذا الموسم، منها 9 فقط في الدوري كلها خاضها بعد إصابة لينو.
ولم يلعب مارتينيز أي مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين حتى اللحظة، واكتفى بالظهور مع منتخب الشباب.
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