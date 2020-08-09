مارتينيز يعلنها: إما المشاركة أو الرحيل عن أرسنال

ربط إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أرسنال، استمراره في صفوف المدفعجية، بمشاركته بشكل أساسي مع الفريق في الموسم المقبل.

إيميليانو مارتينيز النادي : أرسنال أرسنال

مارتينيز أنهى الموسم حارسا أساسيا لـ أرسنال، مستغلا إصابة الألماني بيرند لينو، وقاد الفريق للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي.

وصرّح مارتينيز: "أظهرت للنادي أنني قادر على اللعب له، وعندما أعود الموسم المقبل، فإني أحتاج إلى خوض مزيد من المباريات".

وأضاف عبر إذاعة كونتيننتال الأرجنتينية: "هذه هي الوسيلة الوحيدة حتى أبقى مع أرسنال".

وواصل: "هدفي هو تقوية مركزي في أرسنال، وأن أكون الحارس الأول لمنتخب الأرجنتين".

وأتم: "لن أتوقف حتى أحقق هدفي، لو لم أشارك مع أرسنال، فمن الجلي أنني سأرحل".

مارتينيز (27 عاما) يلعب في أرسنال منذ 2012، لكنه خرج في 6 أعارات مختلفة خلال هذه الفترة.

وشارك مارتينيز في 23 مباراة مع أرسنال هذا الموسم، منها 9 فقط في الدوري كلها خاضها بعد إصابة لينو.

ولم يلعب مارتينيز أي مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين حتى اللحظة، واكتفى بالظهور مع منتخب الشباب.

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