بعد 24 ساعة من الفوز على أسوان.. المقاصة يواجه سيراميكا وديا استعدادا للزمالك

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 20:42

كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر

فريق مصر للمقاصة

يستعد مصر للمقاصة لخوض مباراة ودية غدا الإثنين أمام سيراميكا كليوبترا، بعد 24 ساعة من انتصاره على أسوان.

مصر للمقاصة فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف واحد في استاد المقاولون العرب اليوم الأحد، بالجولة 18 من الدوري المصري.

ويلعب المقاصة وديا أمام سيراميكا كليوبترا في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوية مساء الإثنين.

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية - كوكاكولا يعيّن محمد عبد الله مدربا للفريق كشري: اللاعبون لم يلتزموا بتعليماتي أمام المقاصة.. إصابة فادي فريد أربكت حساباتي في عودة إيهاب جلال.. المقاصة يُغرق تماسيح أسوان محمد إبراهيم: عقد أحمر؟ تركيزي بالكامل مع المقاصة.. وهذا سر تألقي

ويرغب إيهاب جلال المدير الفني للفريق، في إشراك اللاعبين الذين لم يدفع بهم في مواجهة أسوان، للحفاظ على حساسية المباريات.

ويستعد مصر للمقاصة لمواجهة الزمالك في الجولة 19 من الدوري المصري، يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

عبد الله السنجهاوي تقدّم للمقاصة بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف صلاح ريكو الهدف الثاني. فيما قلّص كريم الطيب النتيجة دون أن ينجح فريقه أسوان في العودة للمباراة.

ليرفع مصر للمقاصة رصيده إلى 17 نقطة ويقفز إلى المركز 14 مغادرًا مناطق الهبوط، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 18 نقطة في المركز 13.

المباراة كانت الأولى للفريقين بعد توقف طويل تجاوز 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.

كما كانت المباراة الأولى للمدربين، إيهاب جلال في ولايته الثانية مع مصر للمقاصة، وأحمد كشري كمدرب لـ أسوان خلفا لـ مجدي عبد العاطي الذي استقال خلال أزمة كورونا.

جلال يعود لقيادة المقاصة بعد أن خاض مباراته الأخيرة كمدرب له يوم 18 يوليو 2017 يوم خسارته 0-1 أمام سموحة.

كما عاد جلال لمواجهة كشري، بعد مباراة المقاصة والنصر للتعدين، والتي انتهت بتفوق جلال في 29 يونيو 2017 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وحقق المقاصة فوزه الثالث في الدوري هذا الموسم، والثاني على أسوان الذي تغلب عليه في الجولة الأولى من المسابقة.

آخر فوز للمقاصة في الدوري كان يعود إلى الجولة الرابعة على حساب المصري يوم 17 أكتوبر الماضي، أي منذ 10 أشهر تقريبا

اقرأ أيضا:

لماذا لن تتأجل مباراة المصري أمام الحدود

المصري: لن نلعب مباراة الحدود

مصر للمقاصة أسوان الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الحنفي حكما لمباراة الاتحاد والزمالك.. وجريشة يُدير المصري وحرس الحدود 3 دقيقة | الدوري المصري
أتليتكو يعلن عن اكتشاف حالتي كورونا قبل مواجهة لايبزج 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد إنذاره أمام إنبي.. أيمن أشرف يغيب عن مواجهة الإنتاج 21 دقيقة | مصر
قائمة بيراميدز – السعيد والجباس على رأس 20 لاعبا أمام طنطا 29 دقيقة | الدوري المصري
بعد 24 ساعة من الفوز على أسوان.. المقاصة يواجه سيراميكا وديا استعدادا للزمالك 39 دقيقة | مصر
في الدرجة الثانية - كوكاكولا يعيّن محمد عبد الله مدربا للفريق 49 دقيقة | مصر
رئيس ريال مدريد الأسبق: يمكن حل مشكلة بيل بهذه الطريقة ساعة | أوروبا
كونتي: بيرلو مدربا لـ يوفنتوس؟ أشعر أنني عجوز ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو
قد ينال إعجابك