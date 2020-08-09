كشري: اللاعبون لم يلتزموا بتعليماتي أمام المقاصة.. إصابة فادي فريد أربكت حساباتي الأحد، 09 أغسطس 2020 - 19:39 كتب : FilGoal أحمد كشري أسوان مصر للمقاصة الدوري المصري في الدوري أحمد كشري نرشح لكم أخر الأخبار قائمة بيراميدز – السعيد والجباس على رأس 20 لاعبا أمام طنطا 5 دقيقة | الدوري المصري بعد 24 ساعة من الفوز على أسوان.. المقاصة يواجه سيراميكا وديا استعدادا للزمالك 15 دقيقة | مصر في الدرجة الثانية - كوكاكولا يعيّن محمد عبد الله مدربا للفريق 25 دقيقة | مصر رئيس ريال مدريد الأسبق: يمكن حل مشكلة بيل بهذه الطريقة 39 دقيقة | أوروبا كونتي: بيرلو مدربا لـ يوفنتوس؟ أشعر أنني عجوز 56 دقيقة | أوروبا كشري: اللاعبون لم يلتزموا بتعليماتي أمام المقاصة.. إصابة فادي فريد أربكت حساباتي ساعة | الدوري المصري محمد إبراهيم: عقد أحمر؟ تركيزي بالكامل مع المقاصة.. وهذا سر تألقي ساعة | مصر استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) إنبي ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) إنبي مصدر في اتحاد الكرة يفسر لـ في الجول قرار رفض تأجيل لقاء المصري والحدود رئيس المصري لـ في الجول: لن نلعب مباراة الحدود.. ونرفض الاتهام بالتقصير بيان رسمي – اتحاد الكرة: مباراة المصري في موعدها رغم الإصابات في عودة إيهاب جلال.. المقاصة يُغرق تماسيح أسوان الأكثر مشاهدة 1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 3 برشلونة 1 نابولي انتهت دوري أبطال أوروبا 4 بايرن ميونيخ 1 تشيلسي انتهت دوري نجوم قطر 1 السد 0 الدحيل انتهت دوري نجوم قطر 1 أم صلال 1 الأهلي انتهت الرابطة التونسية المحترفة الأولى 1 حمام الأنف 1 مستقبل سليمان انتهت الدوري المصري 0 الأهلي 0 إنبـي مباشر الدوري المصري 2 مصر للمقاصة 1 أسـوان انتهت دوري الأمير محمد بن سلمان 0 الوحدة 0 الرائد انتهت دوري الأمير محمد بن سلمان - ضمك - الفيصلي لم تبدأ 18:15 دوري الأمير محمد بن سلمان 3 الاتفاق 2 الفيحاء انتهت الدوري المصري - الاتحاد السكندري - الزمالك لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - بيراميدز - طنطا لم تبدأ 18:30 الدوري المصري - حرس الحدود - المصري لم تبدأ 16:00 الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد - كوبنهاجن لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - إنتر ميلان - باير ليفركوزن لم تبدأ 21:00 قد ينال إعجابك