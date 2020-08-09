تشكيل إنبي - أحمد علي يقود الهجوم أمام الأهلي في غياب محمد شريف

دفع حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي بالمهاجم أحمد علي لقيادة فريقه أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

ويغيب محمد شريف هداف إنبي عن المباراة بسبب عدم السماح له بالمشاركة أمام الأهلي المعار منه للفريق البترولي.

وجاء تشكيل إنبي بالكامل كالآتي:

المرمى: محمود جاد.

الدفاع: علي فوزي – أسامة جلال – رامي صبري - كريم فؤاد.

الوسط: محمد بسيوني – أحمد العجوز – عبد الرحمن عامر – عبد الرحمن عماد.

الهجوم: أحمد علي – عمرو ناصر.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز السابع بـ25 نقطة.

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