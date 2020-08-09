تشكيل الأهلي - مروان يقود الهجوم أمام إنبي

دفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بالمهاجم مراون محسن أساسيا ليقود فريقه أمام إنبي.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

ويقود مروان محسن هجوم الأهلي بجانب جونيور أجايي الذي يلعب في الجناح الأيسر، وجيرالدو الجناح الأيمن.

وجاء تشكيل الأهلي كاملا كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

الوسط المهاجم: جيرالدو – محمد مجدي "أفشة" – جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن.

وجاءت مقاعد بدلاء الأهلي كالآتي:

علي لطفي – وليد سليمان – حمدي فتحي – أحمد الشيخ – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد فخري – مصطفى شوبير – أليو بادجي.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز السابع بـ25 نقطة.

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