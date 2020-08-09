موندو ديبورتيفو: ميسي جاهز لمواجهة بايرن رغم الكدمة أمام نابولي

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 18:17

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - نابولي

"جمهور برشلونة يمكنه أن يهدأ".. هكذا أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بشأن ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ليو ميسي تعرض لتدخُل قوي غير متعمد من كاليدو كوليبالي في نهاية الشوط الأول، خلال مواجهة برشلونة ونابولي في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت موندو ديبورتيفو أن ميسي خضع للفحوصات في المدينة الرياضية لـ برشلونة اليوم الأحد.

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ميسي جاهز تماما لمواجهة بايرن ميونيخ يوم الجمعة المقبل في لشبونة، رغم الضربة القوية التي منعته من تنفيذ ركلة الجزاء التي تحصل عليها نتيجة تدخُل المدافع السنغالي.

ورغم آلام الكاحل الأيسر لـ ميسي، إلا أنه تمكّن من خوض الشوط الثاني كاملًا ولم يتم استبداله.

وكان برشلونة قد عبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على نابولي 3-1 في كامب نو.

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