أحسنت قولا يا جاتوزو فلا يمكنك إيقافه إلا في الأحلام.. ميسي يحمل برشلونة لمواجهة بايرن

"باستطاعتي مراقبة ميسي في أحلامي فقط".. هكذا تحدث جاتوزو عن الساحر ميسي. وبالفعل أحسنت قولا يا جينارو. نابولي لم ينجح في إيقاف ليونيل ليقود الأخير برشلونة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة انتصر على نابولي بثلاثية مقابل هدف في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

تعادل ذهابا 1-1 ولا ريمونتادا في الإياب = برشلونة يتأهل لربع النهائي ويضرب موعدا ناريا منتظرا مع بايرن ميونيخ يوم الجمعة المقبل في لشبونة.

انتصار برشلونة يعود للفضل، كالمعتاد، لليونيل ميسي الذي سجل وصنع.

لينجليه افتتح الأهداف في الدقيقة العاشرة، وسجل ميسي في الـ 23 وسجل سواريز من ركلة جزاء حصل عليها ميسي في الـ 45.

بينما هدف نابولي الوحيد جاء من علامة الجزاء عن طريق إنسيني قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

ووصل برشلونة لربع النهائي للمرة الـ 13 في آخر 13 مشاركة على التوالي. آخر مرة غاب برسا عن ربع النهائي كان موسم 2006-07 ومن وقتها كان دائما حاضرا.























































البداية

كيكي سيتين اعتمد على إيفان راكيتيتش في وسط الملعب بجانب فرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو.

الثلاثي الناري ميسي وسواريز وجريزمان قاد هجوم برشلونة مع ثبات في خط الدفاع.

على الجانب الآخر شارك إنسيني في التشكيل الأساسي على الرغم من إصابته الأخيرة.

إنسيني لعب بجوار خوسيه كاييخون وميرتينز.

📋عاد من الإصابة ليقود الفريق في أهم مباراة في الموسم.. إنسيني أساسي في مواجهة برشلونة في #ليلة_الأبطال 🔵 pic.twitter.com/b5VLsz4kEd — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 8, 2020

نار نار نار

لم ننتظر أكثر من 60 ثانية فقط لنرى الفرصة الأولى المحققة في المباراة، وعلى عكس المتوقع جاءت من نابولي وليس برشلونة.

مرتنز استقبل تمريرة داخل منطقة جزاء برشلونة قبل أن يطلق تسديدة صاروخية ولكن العارضة تعاطفت مع برسا لتحرم نابولي من هدف مبكر جدا جدا.

نابولي كان أفضل في أول 10 دقائق من عمر المباراة ولكنه لم يستغل ذلك، ليأتي الاستغلال من جانب كتيبة كيكي.

ركلة ركنية من راكيتيتش على رأس كليمو لينجليه والأخير يحولها داخل الشباك. هدف أول من الظهور الأول لبرشلونة في منطقة جزاء نابولي.

يا له من ميسي

الهدف أزال الضغط على برشلونة وبعثر أوراق نابولي، ثم ميسي. نعم ميسي.

ليونيل استلم تمريرة من عند حدود منطقة جزاء نابولي قبل أن يمر من الأول والثاني ويسقط أرضا داخل منطقة الجزاء، ولكن السقوط لم يمنعه من التسجيل.

هدف ولا أروع من ميسي في مرمى نابولي في الدقيقة 23 بعد مجهود فردي كعادة ليونيل.

إبداع ميسي استمر ليسجل بطريقة أروع من الطريقة الأولى ولكن الحكم قرر إلغاء الهدف.

ميسي استقبل عرضية راكيتيتش داخل منطقة الجزاء، باستلامة ولا أروع قبل أن يسدد بإتقان وسهولة في الشباك.

الحكم في البداية احتسب الهدف، قبل أن يلغيه بقرار من تقنية الفيديو بداعي لمسة يد على ليونيل في الدقيقة 30.

إلغاء الهدف لم يطف حماس ليونيل، ليعود ويحصل على ركلة جزاء ويُذعر جماهير برشلونة.

ميسي انقض على كوليبالي داخل منطقة جزاء نابولي قبل أن يُشتت الأخير الكرة ليحصل عليها ليو ويُسدد كوليبالي قدم ميسي.

ميسي سقط أرضا متألما من قوة قدم كوليبالي الذي سدد قدمه بدلا من الكرة، والحكم انتظر قرار تقنية الفيديو.

وأثناء تلقي ميسي العلاج، ذهب الحكم لمراجعة اللقطة قبل أن يقرر احتساب ركلة جزاء لبرشلونة.

وتولى سواريز مسؤولية تسديد ركلة الجزاء مع استمرار علاج ميسي، والنتيجة هدف ثالث لبرشلونة في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

عودة نابولي؟

مع احتساب الحكم 5 دقائق كوقت بدلا من ضائع ومع زيادة الوقت بسبب عودة الحكم لتقنية الفيديو في لقطة ركلة الجزاء، نجح نابولي في تقليص الفارق.

ركلة جزاء جديدة في المباراة وهذه المرة لصالح نابولي بعد خطأ على رأكيتيتش.

ونجح إنسيني في هز شباك تير شتيجن في محاولة تدارك الموقف لصالح نابولي.

الشوط الثاني

على غرار الشوط الأول بدأ نابولي الشوط بشكل أفضل من برشلونة ولكن هذه المرة لم يشكل أي خطورة.

شارك ستانيسلاف لوبوتكا بدلا من دييجو ديمه، كتغيير أول من جاتوزو في وسط ملعب نابولي.

برشلونة سيطر على أجواء المباراة مع وصول الدقيقة 60 وأهدر فرصة الهدف الرابع عن طريق جريزمان.

ودفع جاتوزو بالمكسيكي هيرفينج لوزانو بدلا من بيوتر زيلينسكي، مع مشاركة ماتيو بوليتانو بدلا من كاييخون.

وكاد لوزانو أن يسجل من أول لمسة ألا أن رأسيته جاءت فوق العارضة في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 75 أرسل دي يونج تمريرة ولا أروع لسواريز ولكن الأخير سقط متأثرا بإصابة حرمته من الاستفادة من فرصة محققة.

وواصل جاتوزو الدفع بأوراقه الهجومية فشارك إليف إلماس وميليك.

واهتزت شباك برشلونة في الدقيقة 80 من ضربة رأس من ميليك ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، وأكدت تقنية الفيديو صحة القرار.

التغيير الأول من كيكي جاء في الدقيقة 83. خرج جريزمان وشارك الشاب مونشو.

نابولي ضغط في محاولة للتسجيل، وتراجع برشلونة للدفاع مع تأثر بدني واضح على لاعبي الفريق.

في النهاية أطلق الحكم صافرته معلنا عن تأهل برشلونة.