سكاي: تمت.. ويليان ينضم إلى أرسنال الأسبوع المقبل

كشف فابريتسيو رومانو صحفي سكاي وجارديان، عن أن ويليان سينضم رسميا إلى أرسنال الأسبوع المقبل.

ويليان النادي : تشيلسي تشيلسي أرسنال

يأتي ذلك بعد ساعتين من توديع ويليان لجمهور تشيلسي بعد مسيرة استمرت 7 أعوام.

وقال ويليان في رسالته التي نشرها عبر "تويتر": "لقد كانت 7 أعوام رائعة. في أغسطس 2013 حينما تلقيت عرض تشيلسي كنت مقتنعا أن علي اللعب لهذا الفريق، واليوم أنا متأكد أنه كان القرار الصائب".

وشدد "مررنا بالكثير من اللحظات السعيدة، وبعض اللحظات الحزينة، فزنا بالبطولات وكان الأمر دائما عاطفيا".

وأردف "بعيدا عن البطولات، اكتشفت نفسي، تطورت كثيرا. صرت لاعبا وشخصا أفضل، مع كل تدريب ومباراة ودقيقة في غرفة الفريق، كنت أتعلم".

وأكمل "أنا ممتن لجمهور تشيلسي، وكيفية استقباله لي في ستامفورد بريدج، وتشجيعهم لي طوال فترتي في النادي. انتقدوني أحيانا لكن هذا طبيعي، المهم هو أن التشجيع والانتقاد دفعوني لتقديم كل ما لدي في كل مران ومباراة وأن أتحسن دائما وأنا أرتدي قميص تشيلسي".

وأكد "الآن علي الرحيل، سأفتقد زملائي وموظفي النادي وأعضاء الأجهزة الذين عاملوني كابن لهم، وسأفتقد الجماهير".

وأتم "سأرحل ورأسي مرفوع، متأكد أنني فعلت كل ما في وسعي بقميص تشيلسي".

ويليان شارك الموسم الماضي في 47 مباراة بقميص تشيلسي، ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 9.

ولعب ويليان 339 مباراة مع البلوز منذ انضمامه للفريق، ونجح في تسجيل 63 هدفا وصناعة 62.

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