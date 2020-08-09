إلى أرسنال؟ ويليان يودع تشيلسي برسالة عاطفية

ودع ويليان لاعب وسط تشيلسي لاعبي وجمهور فريقه بعد انتهاء عقده واختياره الرحيل عن وصيف كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويليان النادي : تشيلسي تشيلسي أرسنال

وجهة ويليان تبدو وأنها ستكون بطل المسابقة، أرسنال، حسبما أوضحت الكثير من التقارير الصحفية.

وقال ويليان في رسالته التي نشرها عبر "تويتر": "لقد كانت 7 أعوام رائعة. في أغسطس 2013 حينما تلقيت عرض تشيلسي كنت مقتنعا أن علي اللعب لهذا الفريق، واليوم أنا متأكد أنه كان القرار الصائب".

وشدد "مررنا بالكثير من اللحظات السعيدة، وبعض اللحظات الحزينة، فزنا بالبطولات وكان الأمر دائما عاطفيا".

وأردف "بعيدا عن البطولات، اكتشفت نفسي، تطورت كثيرا. صرت لاعبا وشخصا أفضل، مع كل تدريب ومباراة ودقيقة في غرفة الفريق، كنت أتعلم".

A OPEN LETTER TO THE FANS OF @ChelseaFC pic.twitter.com/ZUUEfwnx5d — Willian (@willianborges88) August 9, 2020

وأكمل "أنا ممتن لجمهور تشيلسي، وكيفية استقباله لي في ستامفورد بريدج، وتشجيعهم لي طوال فترتي في النادي. انتقدوني أحيانا لكن هذا طبيعي، المهم هو أن التشجيع والانتقاد دفعوني لتقديم كل ما لدي في كل مران ومباراة وأن أتحسن دائما وأنا أرتدي قميص تشيلسي".

وأكد "الآن علي الرحيل، سأفتقد زملائي وموظفي النادي وأعضاء الأجهزة الذين عاملوني كابن لهم، وسأفتقد الجماهير".

وأتم "سأرحل ورأسي مرفوع، متأكد أنني فعلت كل ما في وسعي بقميص تشيلسي".

ويليان شارك الموسم الماضي في 47 مباراة بقميص تشيلسي، ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 9.

ولعب ويليان 339 مباراة مع البلوز منذ انضمامه للفريق، ونجح في تسجيل 63 هدفا وصناعة 62.

رغبة أرسنال في التعاقد مع ويليان تأتي بناءً على تعليمات ميكيل أرتيتا الذي ألمح في وقت سابق افتقاد فريقه للقدرة على التحرك بشكل جيد بين الخطوط.

تصريحات أرتيتا جاءت في وقت سابق، وتحديدا بعد الخسارة أمام أستون فيلا، وقتها تحدث عن الفارق بين اللعب أمام الكبار، وبين الفرق الأقل في المستوى.

أمام الكبار، لا يعتمد أرسنال على الاستحواذ مثلما ظهر ذلك في نهائي الكأس وفي نصف النهائي أمام سيتي، وقبلها أمام ليفربول في الدوري، ولكن عندما يواجه الفريق خصما يترك الكرة ويعتمد على التكتل الدفاعي، يعاني الفريق كثيرا في صناعة الفرص.

معاناة صناعة الفرص بررها أرتيتا وقتها ليس فقط بسبب افتقاد لاعب رقم 10، أي صانع ألعاب صريح، بل بسبب التحرك من الجناح للعمق بين خطوط الدفاع. ومن هنا يستهدف أرتيتا ضم ويليان وكذلك البرازيلي كوتينيو.