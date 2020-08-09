"دعونا لا نكون أغبياء".. سبورت: تعليمات ميسي سبب أداء برشلونة في الشوط الثاني

ظهر برشلونة هادئا للغاية في الشوط الثاني أمام نابولي، دون محاولات تقريبا لإضافة هدف رابع يقتل المواجهة.

برشلونة عبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه نابولي 3-1 على ملعب كامب نو مساء السبت، في إياب ثُمن نهائي المسابقة.

ورصدت صحيفة "سبورت" الكتالونية حديث ميسي إلى زملائه في الممر المؤدي إلى الملعب، قبل بداية الشوط الثاني مباشرة.

ميسي قال لأفراد برشلونة: "فلنتحلى بالهدوء، نتفوق بفارق هدفين، دعونا لا نكون أغبياء".

El discurso de Messi en el descanso: “Vamos a estar tranquilos. Tenemos dos goles de ventaja, no seamos pelotudos” pic.twitter.com/TTV3ARiK4E — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) August 9, 2020

وحقق برشلونة أسبقيته في الشوط الأول، إذ تقدّم بثلاثة أهداف، قبل أن يقلّص لورنزو إنسيني الفارق في نهاية الحصة الأولى.

وكان جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي، قد خرج بتصريحات قوية بعد المباراة.

وقال جاتوزو: "يغضبني للغاية استقبال الأهداف من الكرات الثابتة. هذا يدفعني للجنون".

وأكمل حديثه قائلا: "دائما ما أقول إننا نمتلك بعض اللاعبين الأقوياء والموهوبين للغاية في فريقنا، ولكننا بحاجة للمضي قدما من جانب عقلية الفوز. عقليتنا ليست جيدة كفاية".

واستشهد جاتوزو بإحصائيات المباراة ليدلل على تفوق فريقه، من وجهة نظره، قائلا: "انظروا لإحصائيات المباراة. لقد كانت الهيمنة لنا وليس لبرشلونة. سددنا على مرماهم ضّعف عدد تسديداتهم، والاستحواذ كان لنا، وكنا نخترق دفاعاتهم بكل سهولة. يمكنكم رؤية حجم المعاناة لبرشلونة في الشوط الثاني".

واستدرك "سمعت البعض يقول إن برشلونة لعب بتشكيل احتياطي!، ولم أر ذلك في أرض الملعب نهائيا. رأيت تشكيل بمئات الملايين ونحن لعبنا كفريق واحد ولكن للأسف لم ننجح".

واستمر "لقد مر 7-8 سنوات منذ آخر مرة تفوق فيها فريق على برشلونة في ملعبه في ضّعف عدد التسديدات، وأن تكون نسبة الاستحواذ 57% مقابل 43% لـ برشلونة. نحن فعلنا ذلك ولكن يزعجني للغاية أننا لم نستفد من ذلك. عندما تمنح برشلونة شبّرا واحدا فقط فأنهم سيستغلون الفرص، ونحن لم نفعل ذلك".

وأشار "برشلونة لم يغادر نصف ملعبه في أول 10 دقائق من المباراة. لقد رأيت أفضل من الأداء الجيد للاعبي فريقي. لا أريد إثارة الجدل، أشعر بخيبة أمل فقط".

وأوضح "أشعر بخيبة أمل لأننا كنا نقدر على إيذائهم بالفعل. شعرت بأن برشلونة الذي واجهنا لم يكن جيدا على الإطلاق. اخترقنا دفاعاتهم ولكننا لم ننجح في التسجيل وقمنا بالعديد من التمريرات غير الصحيحة، وأنا غاضب للغاية من ذلك".

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