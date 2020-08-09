"دعونا لا نكون أغبياء".. سبورت: تعليمات ميسي سبب أداء برشلونة في الشوط الثاني

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 17:34

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - نابولي

ظهر برشلونة هادئا للغاية في الشوط الثاني أمام نابولي، دون محاولات تقريبا لإضافة هدف رابع يقتل المواجهة.

برشلونة عبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه نابولي 3-1 على ملعب كامب نو مساء السبت، في إياب ثُمن نهائي المسابقة.

ورصدت صحيفة "سبورت" الكتالونية حديث ميسي إلى زملائه في الممر المؤدي إلى الملعب، قبل بداية الشوط الثاني مباشرة.

أخبار متعلقة
إلى أرسنال؟ ويليان يودع تشيلسي برسالة عاطفية توتو سبورت: دي ليخت يغيب عن يوفنتوس حتى نوفمبر المقبل ناجلسمان: رفضت تدريب ريال مدريد لأنها لم تكن الخطوة الصحيحة تقرير: وكيل رونالدو يجتمع بمدير باريس على هامش مباريات الأبطال مولر: قد لا يكون برشلونة في أفضل حالاته ولكن

ميسي قال لأفراد برشلونة: "فلنتحلى بالهدوء، نتفوق بفارق هدفين، دعونا لا نكون أغبياء".

وحقق برشلونة أسبقيته في الشوط الأول، إذ تقدّم بثلاثة أهداف، قبل أن يقلّص لورنزو إنسيني الفارق في نهاية الحصة الأولى.

وكان جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي، قد خرج بتصريحات قوية بعد المباراة.

وقال جاتوزو: "يغضبني للغاية استقبال الأهداف من الكرات الثابتة. هذا يدفعني للجنون".

وأكمل حديثه قائلا: "دائما ما أقول إننا نمتلك بعض اللاعبين الأقوياء والموهوبين للغاية في فريقنا، ولكننا بحاجة للمضي قدما من جانب عقلية الفوز. عقليتنا ليست جيدة كفاية".

واستشهد جاتوزو بإحصائيات المباراة ليدلل على تفوق فريقه، من وجهة نظره، قائلا: "انظروا لإحصائيات المباراة. لقد كانت الهيمنة لنا وليس لبرشلونة. سددنا على مرماهم ضّعف عدد تسديداتهم، والاستحواذ كان لنا، وكنا نخترق دفاعاتهم بكل سهولة. يمكنكم رؤية حجم المعاناة لبرشلونة في الشوط الثاني".

واستدرك "سمعت البعض يقول إن برشلونة لعب بتشكيل احتياطي!، ولم أر ذلك في أرض الملعب نهائيا. رأيت تشكيل بمئات الملايين ونحن لعبنا كفريق واحد ولكن للأسف لم ننجح".

واستمر "لقد مر 7-8 سنوات منذ آخر مرة تفوق فيها فريق على برشلونة في ملعبه في ضّعف عدد التسديدات، وأن تكون نسبة الاستحواذ 57% مقابل 43% لـ برشلونة. نحن فعلنا ذلك ولكن يزعجني للغاية أننا لم نستفد من ذلك. عندما تمنح برشلونة شبّرا واحدا فقط فأنهم سيستغلون الفرص، ونحن لم نفعل ذلك".

وأشار "برشلونة لم يغادر نصف ملعبه في أول 10 دقائق من المباراة. لقد رأيت أفضل من الأداء الجيد للاعبي فريقي. لا أريد إثارة الجدل، أشعر بخيبة أمل فقط".

وأوضح "أشعر بخيبة أمل لأننا كنا نقدر على إيذائهم بالفعل. شعرت بأن برشلونة الذي واجهنا لم يكن جيدا على الإطلاق. اخترقنا دفاعاتهم ولكننا لم ننجح في التسجيل وقمنا بالعديد من التمريرات غير الصحيحة، وأنا غاضب للغاية من ذلك".

اقرأ أيضا:

16 حالة إيجابية بـ كورونا في المصري

سلبية مسحة الزمالك

برشلونة نابولي دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
العشري لـ في الجول: العند سيؤدي للاحتقان.. كيف نلعب بدون مدرب و12 لاعبا؟ 59 ثاتيه | الدوري المصري
مصدر في اتحاد الكرة يفسر لـ في الجول قرار رفض تأجيل لقاء المصري والحدود 10 دقيقة | مصر
بيان رسمي – اتحاد الكرة: مباراة المصري في موعدها رغم الإصابات 18 دقيقة | الدوري المصري
تقرير يوناني: ظهير أولمبياكوس يقترب من ليفربول 27 دقيقة | أوروبا
موندو ديبورتيفو: ميسي جاهز لمواجهة بايرن رغم الكدمة أمام نابولي 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس المصري لـ في الجول: أطالب بإعادة النظر في استمرار الدوري.. الإلغاء بات ضرورة 45 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: تمت.. ويليان ينضم إلى أرسنال الأسبوع المقبل 51 دقيقة | أوروبا
توتو سبورت: ديفيد سيلفا يصل روما تمهيدا للانضمام لـ لاتسيو ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو
قد ينال إعجابك