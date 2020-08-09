مؤتمر ناري - جاتوزو: لا أريد إثارة الجدل ولكننا فعلنا في برشلونة ما لم يحدث له منذ 8 سنوات

"لا أريد إثارة الجدل" هكذا بدأ جنارو جاتوزو حديثه عقب لقاء برشلونة. حديث كان مثيرا للجدل على عكس رأي المدير الفني لـ نابولي.

برشلونة انتصر على نابولي بثلاثية مقابل هدف ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

ولم يخف جاتوزو غضبه من الخسارة، قائلا: "هناك الكثير من الأسف، لأننا توقفنا عن الأداء الجيد الذي بدأنا به اللقاء. توقفنا لمدة 30 دقيقة وتلقينا 3 أهداف".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها سكاي إيطاليا "تلقينا ثلاثة أهداف سخيفة من أخطاء جسيمة. وضعنا برشلونة تحت الضغط وكان ينبغي أن نُسجل مرتين في بداية المباراة ولكن بدلا من ذلك اهتزت شباكنا".

وتابع "يغضبني للغاية استقبال الأهداف من الكرات الثابتة. هذا يدفعني للجنون".

وأكمل حديثه قائلا: "دائما ما أقول إننا نمتلك بعض اللاعبين الأقوياء والموهوبين للغاية في فريقنا، ولكننا بحاجة للمضي قدما من جانب عقلية الفوز. عقليتنا ليست جيدة كفاية".

واستشهد جاتوزو بإحصائيات المباراة ليدلل على تفوق فريقه، من وجهة نظره، قائلا: "انظروا لإحصائيات المباراة. لقد كانت الهيمنة لنا وليس لبرشلونة. سددنا على مرماهم ضّعف عدد تسديداتهم، والاستحواذ كان لنا، وكنا نخترق دفاعاتهم بكل سهولة. يمكنكم رؤية حجم المعاناة لبرشلونة في الشوط الثاني".

واستدرك "سمعت البعض يقول إن برشلونة لعب بتشكيل احتياطي!، ولم أر ذلك في أرض الملعب نهائيا. رأيت تشكيل بمئات الملايين ونحن لعبنا كفريق واحد ولكن للأسف لم ننجح".

واستمر "لقد مر 7-8 سنوات منذ آخر مرة تفوق فيها فريق على برشلونة في ملعبه في ضّعف عدد التسديدات، وأن تكون نسبة الاستحواذ 57% مقابل 43% لـ برشلونة. نحن فعلنا ذلك ولكن يزعجني للغاية أننا لم نستفد من ذلك. عندما تمنح برشلونة شبّرا واحدا فقط فأنهم سيستغلون الفرص، ونحن لم نفعل ذلك".

وأشار "برشلونة لم يغادر نصف ملعبه في أول 10 دقائق من المباراة. لقد رأيت أفضل من الأداء الجيد للاعبي فريقي. لا أريد إثارة الجدل، أشعر بخيبة أمل فقط".

وأوضح "أشعر بخيبة أمل لأننا كنا نقدر على إيذائهم بالفعل. شعرت بأن برشلونة الذي واجهنا لم يكن جيدا على الإطلاق. اخترقنا دفاعاتهم ولكننا لم ننجح في التسجيل وقمنا بالعديد من التمريرات غير الصحيحة، وأنا غاضب للغاية من ذلك".

العلاقة مع كيكي ورسالة خاصة

وتطرق جاتوزو للحديث عن علاقته بـ كيكي سيتين المدير الفني لـ برشلونة، ليكشف: "كيكي يعرف أنني أتابعه منذ سنوات".

وفسر "تواصلنا سويا من قبل وكلانا يرى الرياضة بنفس الطريقة".

واستكمل "لدى سيتين بعض وجهات النظر المثيرة للاهتمام في كرة القدم".

انتهت التصريحات المثيرة من جاتوزو لتعود الابتسامة إلى وجهة بمجرد ذكر سؤال عن أندريا بيرلو.

وعقب جاتوزو ضاحكا على تعيين بيرلو مديرا فنيا لـ يوفنتوس،: "حسنا لقد أفسد الأمر الآن. تلك كانت خطتي في المستقبل".

وواصل "بيرلو محظوظ أن يبدأ مسيرته التدريبية مع يوفنتوس، ولكن تلك المهنة لا يكفيها أن تكون لاعبا عظيما في السابق لكي تنجح".

وشرح "عليك أن تدرس وتعمل بجد ولن تنام كثيرا. أن تكون مدربا يختلف تماما أن تكون لاعبا. إنها مهنة مختلفة تماما لا يمكننا تعلمها من الكتب، عليك اقتحامها والعمل بجد لكي تنجح".

وضرب برشلونة موعدا ناريا منتظرا يوم الجمعة المقبل أمام بايرن ميونيخ في لشبونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنظام المباراة الواحدة.

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