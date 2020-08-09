وليد العطار لـ في الجول: اتحاد الكرة يناقش مصير مباريات المصري قبل إعلان القرار

كشف وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة عن مناقشة جارية بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري ولجنة المسابقات بشأن مصير مباريات المصري.

وأعلن النادي المصري البورسعيدي إصابة 16 حالة بفيروس كورونا بينهم 12 لاعبا وطارق العشري وعبد الظاهر السقا.

وقال العطار لـ Filgoal.com: "مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني يناقش طلب المصري العاجل بشأن مواجهة حرس الحدود".

وتابع "التأكد من إصابة 16 حالة من المصري لم يتم إعلانه سوى قبل قليل".

وأضاف "لذلك يتم المناقشة بين الأعضاء ولجنة المسابقات لاتخاذ القرار المناسب وإعلانه".

وكان من المقرر أن يواجه المصري فريق حرس الحدود غدا الإثنين ضمن المباريات المؤجلة للفريق.

وكشف العطار "سيتم اتخاذ القرار المناسب، من غير المنطقي اتخاذ قرار سريع لأن تأجيل المباراة سيترتب عليه مباريات أخرى بسبب عدد الحالات".

وأتم تصريحاته "سيدرس اتحاد الكرة مع لجنة المسابقات موقف المباريات، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ القرار النهائي اليوم".

وكان المصري قد خاض مباراة واحدة في استئناف الدوري وخسر أمام الزمالك بهدف دون رد.

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