خبر في الجول - عرض الأهلي لاستمرار رمضان صبحي يتضمن شقين

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 14:09

كتب : أحمد الخولي

تدريب الأهلي يوم 30 يونيو

لا تزال المفاوضات جارية بين الأهلي وهدرسفيلد تاون الإنجليزي في خضم سعي الأول لتجديد استعارته للاعب رمضان صبحي.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

ولأن الأهلي يريد الحصول على رمضان (23 عاما) بشكل نهائي من هدرسفيلد، فإن عرضه للأخير تضمن شقين وفقا لما علمه FilGoal.com.

الشق الأول طلب فيه الأهلي مد استعارته للاعب ليتسنى له المشاركة في المباريات المتبقية من الموسم الجاري، سواء في الدوري المصري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا.

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والشق الثاني هو طلب شراء عقد اللاعب الأسبق لستوك سيتي، وعرض الأهلي دفع قيمة مالية تتضمن تكاليف الصفقة وتكاليف مد استعارة اللاعب لنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أيضا أن ريني فايلر مدرب الأهلي متمسك بشدة باستمرار رمضان صبحي معللا ذلك بقلة البدائل المتاحة، خاصة أن الفريق مقبل على مرحلة هامة جدا في الدوري ودوري الأبطال.

وانتهت رسميا إعارة رمضان من هدرسفيلد إلى الأهلي وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي الإنجليزي أخطر رمضان بضرورة العودة سريعا إلى إنجلترا.

وقال نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب أن اتفاقا سيتم قريبا بين الأهلي وهدرسفيلد ليستمر رمضان في القلعة الحمراء. (التفاصيل)

وبشرت قناة الأهلي جمهور الفريق بقولها:"انتظروا أخبارا سارة بخصوص رمضان صبحي". (التفاصيل)

ومن جانبه، كشف هدرسفيلد لـFilGoal.com أنه تلقى أكثر من عرض للاستغناء عن رمضان صبحي. (التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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