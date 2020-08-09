المصري اليوم: رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن مرتضى منصور

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 14:04

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الإذن برفع الحصانة عن مرتضى منصور، عضو المجلس ورئيس الزمالك، بحسب جريدة "المصري اليوم".

وقالت الجريدة إنه "تم رفض الطلب المقدم من النائب العام حمادة الصاوي، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتضي منصور، في 4 قضايا سب وقذف وإشاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي".

وأرجعت اللجنة خلال اجتماعها يوم الأحد، رفض الإذن لوجود كيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب، بحسب الجريدة.

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وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة والذي ترأس الاجتماع، إن اللجنة تحمل كامل التقدير والاحترام للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها من أعضاء جمعية عمومية وجماهير، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور.

وأضاف الطماوى في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع المغلق، أن رفض اللجنة للطلب بسبب وجود شبهة الكيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب، بحسب "المصري اليوم".

وأشار إلى أن مرتضى منصور، تقدم بـ 5 مستندات ورقية تؤكد وجود الكيدية في البلاغات المقدمة ضده.

ودأب الأهلي في الفترة الماضية على تقديم بلاغات ضد مرتضى منصور، سواء للنائب العام ورئاسة الوزراء ومجلس النواب.

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