الرجاء المغربي: كاف لم يخبرنا بإقامة المواجهات الإفريقية بجماهير

أوضح سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي أن الاتحاد الإفريقي "كاف" لم يخبره بإمكانية إقامة مباريات المربع الذهبي من دوري أبطال إفريقيا بحضور جماهيري.

المباريات في مصر والمغرب تقام حاليا دون جماهير في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي للفريق المغربي: "كاف لم يخبرنا أن مباريات نصف النهائي بحضور الجماهير، مباراة الذهاب ستكون في الدار البيضاء".

وواصل "لا يوجد أي حالة مصابة بين اللاعبين أو الطاقم الطبي أو الإداري بفيروس كورونا ونخضع لبروتكول صحي تابع للاتحاد المغربي".

وماذا عن إقامة النهائي على أرض محايدة حال تأهل فريق مصري مغربي؟ رد قائلا: "نظام البطولة معروف من قبل، في حالة تأهل فريقين مغربيين نأمل في إقامة النهائي بالمغرب ولو بين ناديين مصريين سيكون في مصر".

وأتم "وإذا كان مصريا مغربيا سنخوض المباراة في الدولة التي يحددها كاف".

وستقام مباريات نصف النهائي في سبتمبر وأكتوبر بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء.

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