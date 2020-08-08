هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لرمضان صبحي.. أحدهم مقابل 5 مليون يورو

السبت، 08 أغسطس 2020 - 20:56

كتب : إسلام مجدي

رمضان صبحي - وادي دجلة - الأهلي

كشف مارك ديفلين المدير التنفيذي لهدرسفيلد تاون عن موقف العروض الواصلة لرمضان صبحي لاعب الفريق مؤخرا.

وقال مارك ديلفين في تصريحات لـFilGoal.com: "هناك أكثر من عرض واهتمام برمضان صبحي، أؤكد أنه بالفعل وصلتنا عدة عروض لضم اللاعب".

وأضاف "من ضمن تلك العروض، هناك عرض بقيمة 5 مليون يورو وصل إلينا بالفعل".

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المدير التنفيذي لهدرسفيلد أكمل "نحن في مفاوضات حاليا مع أكثر من نادي، ولم تُحسم بعد".

وأتم "نؤكد كذلك ولدينا قناعة بأن اللاعب حريص بشدة ويرغب في اللعب للأهلي".

قناة الأهلي كانت قد كشفت في وقت سابق من اليوم السبت عن اقتراب إعلان أخبار "سارة" بخصوص رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

إعارة رمضان صبحي إلى الأهلي انتهت بالفعل، ويفترض أن يعود اللاعب إلى هدرسفيلد تاون فريقه الأصلي خلال الساعات المقبلة.

نادر شوقي وكيل رمضان صبحي قال في تصريحات لـFilGoal.com: " المفاوضات تسير على قدم وساق مع الأهلي وهدرسفيلد للتوصل لاتفاق يستطيع اللاعب من خلاله استكمال مسيرته مع الأول. من المنتظر التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف خلال الأيام القليلة المقبلة". (طالع التصريحات كاملة)

رمضان صبحي قضى الموسم الجاري معارا من فريق هدرسفيلد تاون إلى الأهلي.

وأرسل هدرسفيلد تاون خطابا إلى الأهلي قبل أيام، يُطالب بعودة رمضان صبحي إلى الفريق يوم 10 أغسطس الجاري بعد انتهاء فترة إعارته.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 9 مباريات فقط وغاب عن فترات عديدة للإصابة. سجل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

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