منافس الزمالك – الرجاء يهزم أسفي وينتزع صدارة الدوري المغربي

السبت، 08 أغسطس 2020 - 23:50

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

انتزع نادي الرجاء صدارة الدوري المغربي من الوداد بعد الفوز على أوليمبك أسفي.

وفاز الرجاء على أوليمبيك آسفي بهدفين مقابل لا شيء على مركب محمد الخامس، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المغربي.

الرجاء تقدم في الدقيقة الـ18. حميد أحداد تحصل على مخالفة على حدود منطقة الجزاء، وترجمها وعبد الرحمن الشاكر للهدف الأول بعد تنفيذ رائع للكرة.

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سفيان رحيمي كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ42 من مخالفة أخرى مرت فوق المرمى بقليل.

وعاد رحيمي وسجل الهدف الثاني بالفعل في الدقيقة الـ45 بعد بينية من الحفيظي لينفرد رحيمي ويسجل الثاني من بين قدمي الحارس.

الشاكر انفرد في الدقيقة الـ47 وراوغ الحارس وسجل الثالث، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداع التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الرجاء بهدفين.

في شوط المباراة الثاني، ضغط أوليمبك آسفي بُغية تحقيق التعادل. وكاد محمد المرابط يُقلص الفارق في الدقيقة الـ87 برأسية رائعة، لكن أنس الزنيتي قابلها بتصد أكثر من رائع إلى ركنية، لينتهي اللقاء بفوز الرجاء بهدفين.

فوز الرجاء رفع رصيده للنقطة الـ39 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد أوليمبيك آسفي عند النقطة الـ21 في المركز الـ13.

الرجاء هو منافس الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. إذ يلتقي الفريقان يوم 25 سبتمبر في المغرب، قبل خوض لقاء الإياب يوم 2 أكتوبر في مصر.

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