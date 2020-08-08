فيرديناند يوجه نصيحة إلى بيل: أعتقد أن الوقت قد حان للرحيل

قال ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق إن جاريث بيل نجم ريال مدريد بحاجة لاتخاذ القرار بشأن مستقبله كما وجه إليه النصيحة وذلك خلال تحليله مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال عبر شاشة التلفزيون البريطاني.

وصرح فيرديناند قائلا: "إن نظرت إلى الأمر فيما يخص الألقاب، فقد فاز بعدد رائع منها، وسيكون واحدا من أنجح الصفقات التي أبرمها الفريق بسببها".

وأضاف "لكن لا يوجد شك أن أمر واحد سيحدث، نحن نُحرم من وجود موهبة كبيرة في جيله هنا، نرغب منه أن يكون في الملعب لكي يؤدي ويشارك".

وواصل "رأينا ما يمكنه فعله في النهائيات واللحظات الكبيرة وسجل أهدافا رائعة، اللحظات الحاسمة في المباريات الكبيرة، لكن لا يُسمح لنا برؤيته يلعب، وهذا أمر محبط".

وأكمل "ترغب في رؤيته يخرج ويصرح بذلك، تتوسل من أجل ذلك أو أن يخرج النادي ببيان كبير ليوضح كل شيء".

وتابع "فقط عليه أن يخرج ويوضح كل شيء، أعتقد أن الوقت قد حان، إما أن يرحل عن ريال مدريد أو على الأقل يخرج معارا، اجعل الأمر يحدث واخرج للملعب والعب".

جاريث بيل كان خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، التي ودع خلالها فريقه البطولة بعد الخسارة بنفس نتيجة الذهاب 2-1.

النجم الويلزي أصبح خارج خطط مدربه زين الدين زيدان وشارك خلال الموسم المنصرم في 20 مباراة بكل المسابقات ما بين أساسي وبديل، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

صاحب الـ31 عاما كان من المفترض أن يحمل لواء قيادة هجوم النادي الملكي، لكنه لم يفعل، وفقد رصيده لدى ناديه وجماهيره. ولم يشارك بقميص ريال مدريد منذ الجولة الـ31 في الدوري الإسباني يوم 24 يونيو الماضي.

وكانت آخر مشاركة مع ريال مدريد لبيل ضد ريال مايوركا، حينما لعب 71 دقيقة في انتصار الملكي بنتيجة 2-0، قبل أن يتواجد على مقاعد البدلاء في كل الجولات التالية عدا الأخيرة حينما خرج من القائمة ولم يعد إليها مجددا ضد ليجانيس.

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