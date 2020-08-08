جوارديولا يكشف تفاصيل حديثه مع زيدان عقب قمة الأبطال

السبت، 08 أغسطس 2020 - 01:46

كتب : FilGoal

زيدان - جوارديولا - مانشستر سيتي - ريال مدريد

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تفاصيل حديثه مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عقب المواجهة التي انتهت بين الطرفين.

مانشستر سيتي أطاح بـ ريال مدريد من دور الـ 16 من دوري الأبطال، بعدما كرر انتصاره عليه 2-1.

وعقب المباراة اجتمع زيدان مع بيب داخل أرضية الملعب ليتحدثا سويا قليلا قبل التوجه للمؤتمر الصحفي، فماذا دار بينهما؟

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قال جوارديولا: "لقد هنأت زيدان على التتويج بلقب الدوري الإسباني".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "كما أقول دائما إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي أو الإسباني هو أصعب لقب ممكن، لأنه يحتاج لمجهود طوال 10-11 شهرا لتفعل ذلك".

وتابع "ولذلك هنأته كما أننا تحدثنا عن عائلتنا وسألت عن عائلته، وتمنيت له التوفيق دائما".

وأكمل حديثه قائلا: "أتمنى تناول العشاء يوما ما مع زيدان ونتحدث بهدوء أكثر".

واستمر "زيدان أحد قدوتي عندما كنت لاعبا. لعبت ضده عندما كان يلعب مع منتخب فرنسا ورأيت الكثير منه، هو واحد من ضمن الأفضل في التاريخ بكل تأكيد، وكذلك هو إنسان رائع".

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