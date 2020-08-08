استاد القاهرة: إمكانية حضور ما يقارب 25 ألف في مباريات الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

السبت، 08 أغسطس 2020 - 01:10

كتب : FilGoal

وزير الرياضة - استاد القاهرة

أوضح علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة إمكانية إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور جماهيري.

وقال درويش: "استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ونأمل أن يتأهل الفريقين معا للمباراة النهائية".

وواصل عبر قناة النهار "اعتقد رغم ظروف تفشي فيروس كورونا من الممكن إقامة المباريات بجماهير وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي مع اتباع الاجراءات الاحترازية".

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وأضاف "قادرون على تحمل المسؤولية وتشديد الإجراءات إذا أقيمت المباريات بجماهير".

وأوضح ألية تنفيذ القرار "سيكون الفاصل بين المشجع والآخر مقعدين أو 3 وهو ما يمثل ثلث سعة الاستاد تطبيقا للإجراءات الاحترازية".

وأتم "المدرجات تتسع لـ 73 ألفا مما قد يعني إمكانية حضور ما يقارب 25 ألف في المباراة".

ومن المنتظر أن يستضيف استاد القاهرة مواجهات الإياب للأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء المغربيان على الترتيب في أكتوبر المقبل.

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