جوارديولا: الفوز على ريال مدريد ليس كافيا إذا كان هدفنا هو دوري الأبطال

السبت، 08 أغسطس 2020 - 01:07

كتب : FilGoal

جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

ليلة الأبطال مانشستر سيتي جوارديولا
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