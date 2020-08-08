جوارديولا: الفوز على ريال مدريد ليس كافيا إذا كان هدفنا هو دوري الأبطال السبت، 08 أغسطس 2020 - 01:07 كتب : FilGoal جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أمام ريال مدريد ليلة الأبطال مانشستر سيتي جوارديولا نرشح لكم أخر الأخبار جوارديولا يكشف تفاصيل حديثه مع زيدان عقب قمة الأبطال 16 دقيقة | أوروبا استاد القاهرة: إمكانية حضور ما يقارب 25 ألف في مباريات الأهلي والزمالك بدوري الأبطال 51 دقيقة | إفريقيا جوارديولا: الفوز على ريال مدريد ليس كافيا إذا كان هدفنا هو دوري الأبطال 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا رئيس يوفنتوس يوضح مصير ساري ويرد على "رحيل رونالدو لـ سان جيرمان" ساعة | أوروبا جوارديولا يصفع زيدان في ليلة هفوات فاران.. أبرز أرقام مانشستر سيتي وريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا ساري: يوفنتوس قدم أداء عظيما ضد ليون.. ولا أعتقد أن الإدارة ستقيم عملي بناء على مباراة ساعة | دوري أبطال أوروبا مدرب ليون بعد الإطاحة بـ يوفنتوس: أسعد هزيمة في مسيرتي ساعة | أوروبا بيانيتش: من الصعب قبول الهزيمة ضد ليون.. كان يجب أن يكونوا في متناول أيدينا ساعة | دوري أبطال أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. فاران يضع التاج الملكي على رأس جوارديولا.. سيتي يُطيح بـ ريال مدريد لأن رونالدو لن ينتصر وحده.. ليون يٌقصي يوفنتوس ويتأهل لمواجهة سيتي جوارديولا يصفع زيدان في ليلة هفوات فاران.. أبرز أرقام مانشستر سيتي وريال مدريد جوارديولا: الفوز على ريال مدريد ليس كافيا إذا كان هدفنا هو دوري الأبطال فاران: أنا المسؤول عن الخسارة.. ليلة مُعقدة علي وأعترف بأخطائي الأكثر مشاهدة 1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 2 مانشستر سيتي 1 ريال مدريد انتهت دوري أبطال أوروبا 2 يوفنتوس 1 أولمبيك ليون انتهت دوري نجوم قطر 2 الغرافة 2 الخور انتهت دوري نجوم قطر 0 الشحانية 0 نادي قطر انتهت البطولة الإحترافية إتصالات المغرب 2 نهضة الزمامرة 2 حسنية أغادير انتهت دوري أبطال أوروبا - برشلونة - نابولي لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ - تشيلسي لم تبدأ 21:00 دوري نجوم قطر - السد - الدحيل لم تبدأ 17:45 دوري نجوم قطر - أم صلال - الأهلي لم تبدأ 15:30 الرابطة التونسية المحترفة الأولى - الملعب التونسي - شبيبة القيروان لم تبدأ 18:00 الدوري المصري - الأهلي - إنبـي لم تبدأ 20:00 الدوري المصري - مصر للمقاصة - أسـوان لم تبدأ 17:00 دوري الأمير محمد بن سلمان - الوحدة - الرائد لم تبدأ 18:30 دوري الأمير محمد بن سلمان - ضمك - الفيصلي لم تبدأ 18:15 دوري الأمير محمد بن سلمان - الاتفاق - الفيحاء لم تبدأ 18:00 قد ينال إعجابك