ساري: يوفنتوس قدم أداء عظيما ضد ليون.. ولا أعتقد أن الإدارة ستقيم عملي بناء على مباراة

يؤمن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أن فريقه قدم مباراة قوية ضد ليون على الرغم من توديع دوري أبطال أوروبا.

وفاز يوفنتوس يوم الجمعة على ليون بهدفين لهدف في إياب دور الـ16 بعد الهزيمة ذهابا بهدف دون رد في فرنسا.

ورد ساري عقب المباراةعلى سؤال حول هل توقع أداء أقوى من فريق لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا قائلا: "لقد توقعت أقل، أعتقد إننا قدمنا أداء عظيما".

وواصل "تأخرنا في النتيجة بعد 10 دقائق وكان ذلك سيدفعنا للجنون ولكننا أكملنا العودة وفزنا باللقاء وخلقنا ست أو سبع فرص".

وتابع "أعاد الفريق تنشيط نفسه خلال الأيام القليلة الماضية وإن لم تكن ثقتهم محطمة بسبب الإقصاء فسأكون راضيا عن أدائهم".

وأردف المدرب الإيطالي "لسوء الحظ نحن ودعنا البطولة بسبب ما حدث في لقاء الذهاب وبالتحديد في الشوط الأول منه، وللأسف بعد نتائج جيدة خلال البطولة تم إقصائنا منها".

وأكمل "لا أعرف إن كنتم شاهدتم لقاء ليون ضد باريس سن جيرمان الأسبوع الماضي، ليون لم يكن تحت ضغط مماثل لما قمنا به ضدهم، هذا يعني إننا لعبنا جيدا وسببنا لهم المشاكل".

وتابع ساري "لا يمكن أن نكون في قمة مستوانا خلال ذلك الوقت من العام ولكن لسوء الحظ لم نقم بشيء منطقي طوال العام، لقد مكثنا في منزلنا لشهر وبعض اللاعبين استطاعوا التدرب وآخرين لم يستطيعوا، لم يكن من السهل أن نجعل الجميع يعمل سويا".

وشدد "إن نحيت شعوري بالضيق بسبب الإقصاء فأنا سعيد للغاية بسبب الشخصية التي أظهرها الفريق وإن لم يتم إقصائنا كنت سأذهب لمنزلي سعيدا".

وبسؤاله عما يتوقعه لاجتماعه مع إدارة يوفنتوس بشأن مستقبله قال: "لا أعتقد أن مدراء من مستوى عال سيقيمون الموسم بناء على مباراة بل سيقومون بتقييم الموسم بأكمله".

وأتم ساري "أرى هذا السؤال إهانة لهم وليس إهانى لي، لدي عقد وأنا أحترمه ولا أتوقع أي شيء".

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