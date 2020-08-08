بيانيتش: من الصعب قبول الهزيمة ضد ليون.. كان يجب أن يكونوا في متناول أيدينا

ألقى ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط يوفنتوس باللوم على فريقه عقب توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد ليون الفرنسي.

وفاز يوفنتوس يوم الجمعة على ليون بهدفين لهدف في إياب دور الـ16 بعد الهزيمة ذهابا بهدف دون رد في فرنسا.

وقال بيانيتش عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا: "ما حدث مؤسف لنا لقد كنا نرغب في التأهل للمرحلة التالية".

وأضاف "بدأنا بشكل غير جيد واستقبلنا هدفا من ركلة جزاء ولكننا قاتلنا وعدنا للقاء، من الصعب قبول ما حدث".

وشدد "لا يجب أن نقلل من إنجازات الفوز باللقب التاسع للدوري على التوالي لكن هذا النادي ينبغي أن يسعى للكثير وليس لدي شك أن هذه المجموعة من اللاعبين ستكون أقوى في الوسم المقبل لأنني أعرف جيدا العقلية والقوة داخل الفريق".

وأضاف "الأداء في لقاء الذهاب لم يكن جيدا وفي تلك المباريات كل شيء يتحدد خلال مواجهتين، كان من المفترض أن يكون ليون في متناول أيدينا".

يذكر أن هذه هي المباراة الأخيرة لبيانيتش مع يوفنتوس إذ أنه سينتقل إلى برشلونة في صفقة تبادلية مع انتقال أرتور ميلو إلى البيانكونيري.

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