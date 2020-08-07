إكرامي: رغبة رمضان صبحي هي الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء إعارته مع الأهلي

كشف إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سابقا، عن رغبة رمضان صبحي، مهاجم هدرسفيلد تاون المعار في صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال إكرامي في تصريحات لقناة النهار: "رغبة رمضان صبحي هي الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء إعارته في الأهلي".

وأضاف "نصيحتي للاعب هي الاحتراف من أجل التألق وتحقيق مزيد من النجاح وهي رغبته التي أعلنها سابقا".

رمضان صبحي قضى الموسم الجاري معارا من فريق هدرسفيلد تاون إلى النادي الأهلي.

وأرسل هدرسفيلد تاون خطابا إلى الأهلي قبل أيام، يُطالب بعودة رمضان صبحي إلى الفريق يوم 10 أغسطس الجاري بعد انتهاء فترة إعارته.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 9 مباريات فقط وغاب عن فترات عديدة للإصابة. سجل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

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