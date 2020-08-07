الكأس لم ينزلق تلك المرة.. زينيت سان بطرسبرج يتوج بالسوبر الروسي

حقق زينيت سان بطرسبرج لقب السوبر الروسي على حساب لوكوموتيف موسكو بعد الفوز بنتيجة 2-1.

زينيت بطل الدوري والكأس المحلي لموسم 2019-2020 التقى مع لوكوموتيف وصيفه في الدوري محققا لقب المحلي الثالث في غضون 45 يوما.

تلك المرة لم ينزلق الكأس مثلما حدث مع إيفانوفيتش عندما سقط منه كأس روسيا عقب حمله.

على طريقة سرخيو راموس، كأس روسيا يتحطم أثناء احتفالات لاعبي زينيت بالفوز بالكأس🤦‍♂️pic.twitter.com/IlXgc7lOtw — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 26, 2020

المباراة شهدت الظهور الأول للكرواتي ديان لوفرين لاعب ليفربول السابق بعد أيام قليلة من انضمامه لصفوف زينيت.

فوز زينيت جاء للرد على الخسارة من لوكوموتيف الموسم الماضي بنتيجة 3-2 في مواجهة السوبر.

لقب هو الخامس للسماوي الروسي بعد أعوام 2008 و2011 و2015 و2016.

أرتيم دزيوبا هداف الفريق وقائده سجل هدف التقدم في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل موغماد أوزدوف الهدف الثاني في الدقيقة 69 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

Let's take another look at the @E27A goal that won us the Super Cup!🎯🔥 #ZenitLoko pic.twitter.com/HAxVZqKwiv — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) August 7, 2020

وبعد دقيقتين رد الكرواتي المخضرم فيدران شورلكا بتقليص الفارق في الدقيقة 71 لصالح فريق العاصمة.

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