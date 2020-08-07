الكأس لم ينزلق تلك المرة.. زينيت سان بطرسبرج يتوج بالسوبر الروسي

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 23:09

كتب : FilGoal

زينيت الروسي

حقق زينيت سان بطرسبرج لقب السوبر الروسي على حساب لوكوموتيف موسكو بعد الفوز بنتيجة 2-1.

زينيت بطل الدوري والكأس المحلي لموسم 2019-2020 التقى مع لوكوموتيف وصيفه في الدوري محققا لقب المحلي الثالث في غضون 45 يوما.

تلك المرة لم ينزلق الكأس مثلما حدث مع إيفانوفيتش عندما سقط منه كأس روسيا عقب حمله.

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المباراة شهدت الظهور الأول للكرواتي ديان لوفرين لاعب ليفربول السابق بعد أيام قليلة من انضمامه لصفوف زينيت.

فوز زينيت جاء للرد على الخسارة من لوكوموتيف الموسم الماضي بنتيجة 3-2 في مواجهة السوبر.

لقب هو الخامس للسماوي الروسي بعد أعوام 2008 و2011 و2015 و2016.

أرتيم دزيوبا هداف الفريق وقائده سجل هدف التقدم في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل موغماد أوزدوف الهدف الثاني في الدقيقة 69 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين رد الكرواتي المخضرم فيدران شورلكا بتقليص الفارق في الدقيقة 71 لصالح فريق العاصمة.

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