مصيلحي لـ في الجول: ننتظر وفاء عمرو الجناينى بوعده لنا

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 20:35

كتب : هاني العوضي

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

ينتظر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وفاء عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بوعد بشأن عودة اللاعبين الأجانب.

مصيلحي قال لـ FIlGoal.com: "ننتظر وفاء عمرو الجناينى بوعده لنا فى اجتماع اللجنة الخماسية للاندية منذ 16 يونيو الماضى والذى وتعهد بمسؤولية اتحاد الكرة عن عودة الأجانب، وهو ما لم يحدث حتى الان".

وتابع "مر 50 يوما على الاجتماع وبدأ الدوري، ونحن من تكفلنا باحضار عمر الميداني ورزاق سيسيه".

وأكمل "ننتظر وصول التوجولى ويلسون أكاكبو والأوغندى صامويل أكوى بالإضافة إلى الليبى أنيس سالتو".

وأوضح "اتحاد الكرة لم يتحرك رغم وعده بتوفير طائرة خاصة لاستقدام اللاعبين المحترفين بإفريقيا".

وواصل "فى البداية رفضنا استئناف المسابقة إلا أن وعد رئيس الاتحاد بتوفير الالتزامات وعودة المحترفين جعلنا نوافق على الاستئناف كون القرار يخص الدولة وأيضا الوعد بتذليل العقبات".

ويواجه الاتحاد السكندرى الزمالك الإثنين المقبل فى أولى مبارياته بعد عودة المسابقة.

وتشهد صفوف زغيم الثغر العديد من الغيابات منها الثلاثى المحترف إضافة إلى غياب السورى عمر الميدانى المصاب بفيروس كورونا والثنائي رزاق سيسيه واحمد رفعت الذي لا يسمح العقد مع الزمالك بخوض اللقاء وإيقاف نور السيد قائد الفريق.

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