7 نجوم يتنافسون على جائزة أفضل لاعب من رابطة الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن موسم 2019-2020 وشهدت القائمة غياب محمد صلاح نجم ليفربول لأول مرة منذ انضمامه للفريق الإنجليزي.

وضمت القائمة أسماء 7 نجوم من الموسم الماضي، وسيستمر التصويت لهم حتى يوم الإثنين الموافق 10 من شهر أغسطس الجاري.

وسيتم إعلان التصويت بجانب تصويت 20 قائد للفرق المنافسة في الموسم بجانب لجنة من خبراء كرة القدم لتقرير الفائز بالجائزة.

وشهدت القائمة تواجد ترينت أليكسندر أرنولد المرشح أيضا لجائزة أفضل لاعب شاب، وزميليه جوردان هيندرسون وساديو ماني من ليفربول، كما يتواجد كيفين دي بروين من مانشستر سيتي وداني إينجز من ساوثامبتون ونيك بوب حارس بيرنلي وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

إليكم ما قدمه الـ7 مرشحين:

أليكسندر أرنولد

ظهير ليفربول الشاب صاحب الـ21 عاما لعب كل مباراة من مباريات الحمر خلال رحلته للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاما، ولعب دورا محوريا في حسم اللقب، بعدما صنع 13 هدفا في المسابقة كثاني أكثر لاعب صنعا للاهداف بعد كيفين دي بروين، وسجل كذلك 12 هدفا، وساهم في خروج فريقه بـ12 مباراة دون تلقي أهداف.

جوردان هيندرسون

قائد ليفربول كان أحد أبرز عناصر الفريق داخل وخارج الملعب، فاز بثلثي تدخلاته الدفاعية واستعادة الكرة من الخصم من أصل 183 تدخلا خلال الموسم، كما سجل 4 أهداف وصنع 5، وهدفين من الأهداف التي سجلها جاءت في انتصار فريقه بنتيجة 2-1 أمام فريقي توتنام وولفرهامبتون.

ساديو ماني

النجم السنغالي سجل 18 هدفا وصنع 7 أهداف في رحلة فريقه للتتويج باللقب، كما أنه سجل هدف الفوز لفريقه في 5 مباريات وفاز بركلة جزاء في الوقت القاتل لفريقه ليفوز أمام ليستر سيتي.

كيفين دي بروين

النجم البلجيكي صنع 20 هدفا في الموسم الماضي، أكثر من أي لاعب آخر، وساوى الرقم التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجله باسمه تييري هنري نجم أرسنال السابق، كما أنه فاز بجائزة هدف الشهر مرتين هذا الموسم، صاحب الـ29 عاما سجل كذلك 13 هدفا.

داني إينجز

مهاجم ساوثامبتون ضاعف أفضل سجل تهديفي له على الإطلاق، بعدما سجل 22 هدفا خلال الموسم المنصرم، أقل بهدف وحيد عن صاحب الحذاء الذهبي للموسم المنصرم جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، كما صنع هدفين.

نيك بوب

حارس بيرنلي حافظ على نظافة شباكه 15 مرة، وكان منافسا على جائزة القفاز الذهبي، وأقل بمباراة وحيدة عن إيدرسون الفائز بالجائزة، وقام بـ120 تصدي خلال الموسم أكثر بـ52 مرة عن حارس مانشستر سيتي.

جيمي فاردي

هداف الدوري الإنجليزي بـ23 هدفا، وأرسل 31 عرضية وخلق 12 فرصة تهديفية وصنع 5 أهداف.

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