دايلي ميل: الكشف عما دفعه يونايتد لسانشيز قبل رحيله إلى إنتر

يبدو أن رحيل أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان لم يكن فقط بدون مقابل مادي، بل كلف النادي الإنجليزي دفعة مالية إلى النجم التشيلي قبل رحيله، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن يونايتد دفع مبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني كجزء من صفقة رحيل مهاجمه صاحب الـ31 عاما مجانا إلى النادي الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد كان يشعر برضا كبير لدفع ذلك المبلغ، بالنظر إلى أن اللاعب سيدفع مبلغ يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني لسانشيز إن استمر كلاعب للفريق فيما تبقى من العامين في عقده.

وكان إنتر ميلان قد ضم سانشيز مجانا من إنتر حتى عام 2023 براتب أسبوعي 130 ألف جنيه إسترليني.

ويعد ذلك أقل من ربع راتب سانشيز مع مانشستر يونايتد، إذ أن النجم التشيلي كان يحصل على راتب يقدر بـ560 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأصبح بإمكان سانشيز حاليا أن يشارك في الدوري الأوروبي مع إنتر وحتى أنه قد يواجه فريقه السابق، مانشستر يونايتد، إذا ما تواجه الفريقان في النهائي يوم 21 أغسطس المقبل.

وتخلص مانشستر يونايتد من راتب سانشيز الكبير من قائمة الرواتب المدفوعة لديه، وكذلك أصبح رقم 7 بدون لاعب، وأشار التقرير إلى أنه سيُمنح إلى جادون سانشو الذي اقترب من الانضمام إلى الشياطين الحمر قادما من بوروسيا دورتموند.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت يونايتد بضم النجم الإنجليزي الشاب من دورتموند خلال السوق الصيفية الجارية، بمبلغ قد يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

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