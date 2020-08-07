منافسة قوية بين 8 نجوم على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب عن موسم 2019-2020، وضمت القائمة 8 لاعبين.

وينافس على جائزة أفضل لاعب شاب كل لاعب صغير يشارك في المسابقة بداية من السن القانوني للمشاركة وحتى 23 عاما.

وضمت القائمة كل من، ترينت أليكساندر أرنولد من ليفربول، وجاك جريليش قائد أستون فيلا، ومايسون ماونت وكريستيان بوليسيتش من تشيلسي، ومايسون جرينوود وأنطوني مارسيال وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، ودين هيندرسون حارس يونايتد المعار إلى شيفيلد.

إليكم ما قدمه الـ8 المرشحين:

أليكساندر أرنولد

الظهير الإنجليزي الشاب صاحب الـ21 عاما كان ثاني أكثر من صنع أهدافا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنصرم بـ13 فرصة حاسمة بعد كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي. كما أنه قدم مساهمات رائعة في مركزه كظهير أيمن ولعب دورا حيويا في تتويج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما.

جاك جريليش

قائد أستون فيلا، والذي بلغ عامه الـ24 للتو (اللاعب كان في الـ23 من عمره مع بداية الموسم وحتى فترة منه وبالتالي يمكن له الترشح)، سجل 8 أهداف وصنع 6 وهدفه الأخير ضد وست هام يونايتد ساهم في بقاء فريقه ضمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

مايسون جرينوود

موهبة مانشستر يونايتد ذو الـ18 عاما قدم موسما رائعا سجل 10 أهدافا في الدوري خلال 31 مشاركة بدأ منها 12 مباراة.

دين هيندرسون

حارس يونايتد المعار إلى شيفيلد، صاحب الـ23 عاما حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة، وكان في المركز الرابع في قائمة القفاز الذهبي، بعد إيدرسون حارس مانشستر سيتي بـ17 مباراة بشباك نظيفة، يليه أليسون حارس ليفربول بـ15 مباراة، ثم نيك بوب حارس برنلي بنفس عدد المباريات بشباك نظيفة، وأخيرا دين هيندرسون.

أنطوني مارسيال

الفرنسي صاحب الـ24 عاما -نفس موقف جريليش-، قدم مستوى رائع مع مانشستر يونايتد هذا الموسم وسجل 17 هدفا في 32 مباراة بالدوري، وتخطى حاجز الـ50 هدفا بقميص الشياطين الحمر، كما صنع 6 أهداف أخرى.

مايسون ماونت

نجم تشيلسي صاحب الـ21 عاما بدأ 32 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 37 وساهم بتسجيل 7 أهداف وصنع 5، ولعل أبرز لحظاته ضد ولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من الدوري، حينما سجل من ركلة حرة خلال انتصار فريقه بنتيجة 2-0 وقدم أداء رائعا في المباراة لينهي فريقه الموسم في المركز الرابع.

كريستيان بوليسيتش

صاحب الـ21 عاما قدم أداء متميزا في موسمه الأول مع تشيلسي وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل 9 أهداف وصنع 4.

ماركوس راشفورد

صاحب الـ22 عاما سجل 17 هدفا هذا الموسم، ليكون أفضل سجل تهديفي له حتى الآن، كما صنع 7 أهداف، خلال رحلة مانشستر يونايتد لـ14 مباراة دون هزيمة لينهي الموسم في المركز الثالث ليعود للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب دام لموسم.

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