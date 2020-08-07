"قرار صادم لكنه ضروري" صن: أرسنال قرر بيع مايتلاند نيلز وحدد سعره

يبدو أن أرسنال أصبح بحاجة للمال أكثر من أي وقت مضى على الرغم من تتويجه بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي، فالنادي وضع أحد نجومه الشباب على قائمة الراحلين.

إينسلي مايتلاند نيلز اللاعب الذي ساعد الفريق في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وُضع على قائمة الراحلين وحدد النادي سعره وفقا لصحيفة "صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن النادي الإنجليزي حدد مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني مقابل خدمات لاعبه الشاب.

وأشار التقرير إلى أن نيلز سيكون أول خسارة كبيرة في الفريق الأول بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك بعد فترة قصيرة من إقالة 55 موظفا في النادي الإنجليزي.

ويحاول أرسنال الحصول على المال من أجل تمويل خطط ميكيل أرتيتا مدرب الفريق لعملية إعادة البناء.

وجاء القرار صادما وفقا للتقرير، خاصة وأن صاحب الـ22 عاما يعد أحد اللاعبين المهمين لمستقبل الفريق.

وأخبرت إدارة أرسنال، ميكيل أرتيتا مدرب الفريق، أنه بحاجة إلى المال من أجل تمويل الصفقات وتجديد عقد بيير إيمريك أوباميانج، وحينما فكرت في بيع سوكراتيس أو شكودران موستافي وجدت أنهم لن يجلبوا أموالا كافية في سوق الانتقالات، ليتم اتخاذ القرار بالتضحية بنيلز.

صاحب الـ22 عاما يجيد اللعب كجناح أيمن وخط وسط وظهير أيمن، كما أنه كان قد جدد عقده مع أرسنال في 2018 ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

نيلز انضم إلى الفريق الأول في أرسنال خلال صيف 2017 قادما من الأكاديمية.

وشارك اللاعب الإنجليزي خلال الموسم المنصرم في 33 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

وفي المجمل، لعب نيلز بقميص أرسنال في 100 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

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