مدرب بايرن: يمكنني تفهم رغبة تياجو في الرحيل.. الحياة ستستمر

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 11:45

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا

قال هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ، إنه يتفهم رغبة لاعبه تياجو ألكانتارا في الرحيل عن صفوف فريقه خلال السوق الصيفية، مشيرا إلى أنه يرغب في الاحتفاظ به، لكنه يتفهم الأمر بالكامل.

وصرح فليك لموقع "سبورت 1" الألماني قائلا: "يمكنني تفهم الأمر حينما يفكر اللاعب بشأن الرحيل".

وأضاف "تياجو لعب في إسبانيا مع برشلونة وفي ألمانيا مع بايرن، لذا إن أراد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن، يمكنني تفهم الأمر".

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وواصل "لهذا السبب، أرغب في أن يكون معي كمدرب للفريق خلال الأعوام القليلة المقبلة، لكن تلك هي الحياة، ستستمر".

وربط تقرير فرنسي، اللاعب صاحب الـ29 عاما بالانضمام إلى باريس سان جيرمان كذلك، لكن من الواضح أن مدربه يعرف وجهته القادمة وكشف عنها.

كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، كان قد تحدث بدوره عن رحيل تياجو خلال الأسبوع الماضي. (طالع تصريحاته كاملة)

وكانت الصحف الإنجليزية قد تكهنت بأن ليفربول سيقدم عرضا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات صاحب الـ29 عاما.

ألكانتارا انضم إلى بايرن قادما من برشلونة في صيف 2013 بمبلغ 25 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك النجم الإسباني خلال الموسم الجاري في 36 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وفي المجمل، لعب ألكانتارا بقميص بايرن في 231 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 31 هدفا وصنع 37 آخرين.

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