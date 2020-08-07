الرجاء لـ في الجول: سنتواصل مع الزمالك بشأن مشاركة أحداد أمامه في دوري الأبطال

قال سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي إن إعارة حميد أحداد مهاجم الزمالك لفريقه ممتدة حتى نهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن فريقه سيتواصل مع إدارة الفارس الأبيض من أجل مشاركته في دوري الأبطال. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح وهبي قائلا: "إعارة حميد أحداد تنتهي بنهاية الموسم سواء محليا أو قاريا، وليس حاليا، لذلك فهو مستمر معنا".

وأضاف "علينا مراجعة عقد اللاعب فيما يخص إمكانية مشاركته من عدمها ضد الزمالك في دوري الأبطال".

وواصل "سنرى إن كان هناك ما يوجد في الاتفاق الذي دار بين الناديين ما يمنع مشاركته وسنتواصل مع الزمالك في هذا الشأن قريبا".

أحداد صاحب الـ25 عاما انضم إلى الرجاء المغربي قادما من الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

المهاجم المغربي سجل 7 أهداف في 20 مباراة بكل المسابقات كما صنع 3 آخرين بقميص الرجاء خلال فترة إعارته.

الزمالك يواجه الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مباراة الذهاب خلال آخر أيام شهر سبتمبر، على أن يقام لقاء الإياب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

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