مران الأهلي - أيمن أشرف يشارك وغياب رمضان صبحي.. ومسحة طبية بعد التدريبات

شارك أيمن أشرف بشكل طبيعي صباح الجمعة في مران الأهلي استعدادا لاستئناف مباريات الفريق في الدوري المصري الممتاز.

وتعافى المدافع من كدمة في القدم تعرض لها يوم الثلاثاء الماضي.

وغاب رمضان صبحي عن التدريب، وعلم FilGoal.com يوم الخميس أن اللاعب تلقى استدعاء من ناديه الأصلي هدرسفيلد تاون للعودة إلى إنجلترا يوم الإثنين المقبل. (التفاصيل)

وانتهت إعارة رمضان من هدرسفيلد إلى الأهلي ويتفاوض الأخير للإبقاء على اللاعب.

وأدى الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد محمود تدريبات تأهيلية في الجيم قبل الركض حول الملعب.

وعقد ريني فايلر مدرب الفريق جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لنقاش استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة التي يستكمل فيها بطولة الدوري ويواجه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

























وركز فايلر خلال مران الجمعة على الجانب الفني والخططي.

وبعد انتهاء المران خضع عناصر الفريق لمسحة طبية اطمئنانا على سلامتهم من فيروس كورونا.

ويستضيف الأهلي فريق إنبي يوم الأحد في لقاء مؤجل من الجولة 15 للدوري ثم يحل ضيفا على الإنتاج الحربي في 14 أغسطس.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 49 نقطة بعد خوض 17 مباراة.

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