مواعيد مباريات الجمعة 7 أغسطس والقناة الناقلة للموعد المنتظر بين جوارديولا وزيدان

تعود ليالي الأبطال مرة أخرى بقمة مرتقبة يحل فيها بطل إسبانيا ضيفا على وصيف إنجلترا في مهمة صعبة من أجل بلوغ الدور ربع النهائي.

هدفان على الأقل تحتاجهما كتيبة المدرب زين الدين زيدان، فبعد الخسارة في سانتياجو برنابيو بنتيجة 2-1 ذهابا، لا بديل لريال مدريد سوى الفوز على مضيفه مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة المنتظرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1 & 3.

وفي نفس التوقيت على يوفنتوس قلب تأخره بهدف ذهابا أمام ليون إذا أراد التأهل لدور الـ8، وتنقل قناة beIN Sports 2 المباراة.

طالع مواعيد كافة مباريات الجمعة بالضغط هنا

طالع أيضا

طلب من المصري إلى اتحاد الكرة بعد مباراة الزمالك

هدف علاء يقتنص فوزا للزمالك أمام المصري