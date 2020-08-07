مواعيد مباريات الجمعة 7 أغسطس والقناة الناقلة للموعد المنتظر بين جوارديولا وزيدان

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 09:54

كتب : FilGoal

زيدان - جوارديولا - ريال مدريد - مانشستر سيتي

تعود ليالي الأبطال مرة أخرى بقمة مرتقبة يحل فيها بطل إسبانيا ضيفا على وصيف إنجلترا في مهمة صعبة من أجل بلوغ الدور ربع النهائي.

هدفان على الأقل تحتاجهما كتيبة المدرب زين الدين زيدان، فبعد الخسارة في سانتياجو برنابيو بنتيجة 2-1 ذهابا، لا بديل لريال مدريد سوى الفوز على مضيفه مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة المنتظرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1 & 3.

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وفي نفس التوقيت على يوفنتوس قلب تأخره بهدف ذهابا أمام ليون إذا أراد التأهل لدور الـ8، وتنقل قناة beIN Sports 2 المباراة.

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دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي
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