منافس الأهلي - الوداد يواصل السقوط والمنافسة تشتعل في المغرب

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 01:29

كتب : FilGoal

جاريدو - النجم الساحلي - الأهلي

واصل فريق الوداد الرياضي المغربي نتائجه السيئة في الدوري، وهذه المرة خسر بثنائية أمام نهضة بركان.

نهضة بركان انتصر على الوداد بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري المغربي.

واستغل صاحب الأرض لعب الوداد بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد لاعب الوسط يحيى جبران بعد حصوله على بطاقتين في أقل من نصف ساعة، ليقلب الطاولة على فريق خوان كارلوس جاريدو.

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وسجل للوداد أولا كاسينجو في الدقيقة 15 من ضربة رأس، وألغى الحكم الهدف في البداية قبل أن تؤكد تقنية الفيديو صحته.

وقبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول، نجح الظهير والقائد عمر النمساوي في تعديل النتيجة لنهضة بركان من متابعة لتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ونجح محمد عزيز في وضع نهضة بركان في المقدمة بعد ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 58.

ولم تنجح محاولات الوداد في تعديل النتيجة ليخسر للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم.

في آخر 6 مباريات للوداد في الدوري المغربي لم ينتصر سوى مرة وحيدة فقط، وتعادل مرتين وخسر 3 مرات.

ولم ينتصر الوداد حتى الآن منذ استئناف بطولة الدوري المغربي.

خسارة الوداد وانتصار نهضة بركان، أشعل تماما المنافسة على لقب الدوري المغربي.

الوداد في الصدارة بـ 37 نقطة من 20 مباراة، ويليه الرجاء 36 نقطة من 19 مباراة، ونهضة بركان 36 نقطة من 20 مباراة، ثم مولودية وجدة والفتح الرباطي 35 نقطة من 20 مباراة.

وفي حالة انتصار الرجاء في مباراته المؤجلة، فإنه سيتصدر ترتيب الدوري المغربي، مع تبقي 6 جوالات على النهاية.

ويواجه الوداد نظيره الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ 25 أو 26 من شهر سبتمبر المقبل.

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