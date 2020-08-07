كولو توريه: أصلي من أجل فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الأبطال الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 00:11 كتب : FilGoal مانشستر سيتي - نيوكاسل مانشستر سيتي ليلة الأبطال نرشح لكم أخر الأخبار منافس الأهلي - الوداد يواصل السقوط والمنافسة تشتعل في المغرب 47 دقيقة | الوطن العربي المصري: طالبنا اتحاد الكرة بعدم إسناد أي لقاء لنا لـ محمد عادل بسبب "مجاملة"الزمالك ساعة | الدوري المصري جوارديولا ضد زيدان.. من أجل ما لم يحدث في تاريخ الفرنسي أو استمرار الأسطورة ساعة | دوري أبطال أوروبا كولو توريه: أصلي من أجل فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا تعرف على المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي ومواعيد المباريات 2 ساعة | أوروبا الزمالك: الفوز على المصري مهم لـ 3 أسباب 2 ساعة | الدوري المصري دجيكو بعد توديع الدوري الأوروبي: أكثر ما أحبطني؟ كل شيء 2 ساعة | أوروبا السقا: كنا نستحق ركلة جزاء أمام الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. هل اشتقتم لإثارة الدوري؟.. الزمالك ينتصر على المصري في ظهور "الهداف" والفيديو المصري: طالبنا اتحاد الكرة بعدم إسناد أي لقاء لنا لـ محمد عادل بسبب "مجاملة"الزمالك كارتيرون بعد الفوز على المصري: خطوة نحو هدف الوصول لإفريقيا الموسم المقبل.. وموقف الإصابات تعرف على المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي ومواعيد المباريات العشري: ضغطي ارتفع بعد عدم احتساب ركلة جزاء للمصري أمام الزمالك الأكثر مشاهدة 1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 الزمالك 0 المصري انتهت الدوري الأوروبي 1 باير ليفركوزن 0 جلاسجو رينجرز انتهت الدوري الأوروبي 1 ولفرهامبتون 0 أولمبياكوس انتهت الدوري الأوروبي 2 إشبيلية 0 روما انتهت الدوري الأوروبي 1 بازل 0 إينتراخت فرانكفورت انتهت دوري أبطال أوروبا - مانشستر سيتي - ريال مدريد لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - يوفنتوس - أولمبيك ليون لم تبدأ 21:00 دوري نجوم قطر - الغرافة - الخور لم تبدأ 15:30 دوري نجوم قطر - الشحانية - نادي قطر لم تبدأ 17:45 البطولة الإحترافية إتصالات المغرب - نهضة الزمامرة - حسنية أغادير لم تبدأ 19:00 دوري أبطال أوروبا - برشلونة - نابولي لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ - تشيلسي لم تبدأ 21:00 دوري نجوم قطر - السد - الدحيل لم تبدأ 17:45 دوري نجوم قطر - أم صلال - الأهلي لم تبدأ 15:30 الرابطة التونسية المحترفة الأولى - الملعب التونسي - شبيبة القيروان لم تبدأ 18:00 قد ينال إعجابك