دجيكو بعد توديع الدوري الأوروبي: أكثر ما أحبطني؟ كل شيء

صب البوسني إدين دجيكو قائد روما غضبه بعد الخروج من الدوري الأوروبي على يد إشبيلية من مرحلة ثمن النهائي.

روما خسر بنتيجة 2-0 أمام الفريق الأندلسي ليودع المشوار الأوروبي مبكرا من الأراضي الألمانية (طالع التفاصيل).

دجيكو قال عقب نهاية المباراة ردا على أكثر ما أحبطه: "كل شيء، كل شيء، لم نظهر في المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".

وتابع عبر شبكة سكاي سبورت الإيطالية "تفوقوا علينا في كل أنحاء الملعب، كانوا أفضل تحضيرا ولعبوا أفضل وفي هيئة أفضل في كل شيء".

روما طيلة 90 دقيقة لم يسدد لاعبوه أي كرة على مرمى الفريق الإسباني.

وواصل البوسني "ضغطوا علينا، أردنا لعب الكرة ولم يكن هذا ممكنا، لقد اعتمدوا على تمريرتين ثم كرة طولية فوق الجميع".

وأكمل "ربما لم نكن نعلم أنه ممكنا أن نلعب من الخلف وأن نعتمد على لاعب من أجل الكرات الطولية، لكن حاولنا ذلك لمدة 90 دقيقة".

وأتم "لدينا طريق طويل لنمضيه، علينا أن نسأل أنفسنا أسئلة هامة، لكنني محبط لأننا لم نلعب جيدا ولم نظهر في المباراة".

البوسني البالغ 34 عاما خاض 43 مباراة في كل المسابقات سجل 19 هدفا وصنع 14.

روما أنهى الموسم في المركز الخامس في الدوري الإيطالي وضمن التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل بدءا من دور المجموعات.

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