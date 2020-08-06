دجيكو بعد توديع الدوري الأوروبي: أكثر ما أحبطني؟ كل شيء

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 23:28

كتب : FilGoal

إدين دجيكو - روما - بروسيا مونشنجلادباخ - الدوري الأوروبي

صب البوسني إدين دجيكو قائد روما غضبه بعد الخروج من الدوري الأوروبي على يد إشبيلية من مرحلة ثمن النهائي.

روما خسر بنتيجة 2-0 أمام الفريق الأندلسي ليودع المشوار الأوروبي مبكرا من الأراضي الألمانية (طالع التفاصيل).

دجيكو قال عقب نهاية المباراة ردا على أكثر ما أحبطه: "كل شيء، كل شيء، لم نظهر في المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".

أخبار متعلقة
بمشاركة كوكا.. ذئاب ولفرهامبتون تفترس أولمبياكوس خروج روما من الدوري الأوروبي = ضمان لاتسيو مقعد دوري الأبطال إشبيلية يقصي روما بأقدام عربية.. وليفركوزن إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

وتابع عبر شبكة سكاي سبورت الإيطالية "تفوقوا علينا في كل أنحاء الملعب، كانوا أفضل تحضيرا ولعبوا أفضل وفي هيئة أفضل في كل شيء".

روما طيلة 90 دقيقة لم يسدد لاعبوه أي كرة على مرمى الفريق الإسباني.

وواصل البوسني "ضغطوا علينا، أردنا لعب الكرة ولم يكن هذا ممكنا، لقد اعتمدوا على تمريرتين ثم كرة طولية فوق الجميع".

وأكمل "ربما لم نكن نعلم أنه ممكنا أن نلعب من الخلف وأن نعتمد على لاعب من أجل الكرات الطولية، لكن حاولنا ذلك لمدة 90 دقيقة".

وأتم "لدينا طريق طويل لنمضيه، علينا أن نسأل أنفسنا أسئلة هامة، لكنني محبط لأننا لم نلعب جيدا ولم نظهر في المباراة".

البوسني البالغ 34 عاما خاض 43 مباراة في كل المسابقات سجل 19 هدفا وصنع 14.

روما أنهى الموسم في المركز الخامس في الدوري الإيطالي وضمن التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل بدءا من دور المجموعات.

طالع أيضا

هدرسفيلد يستدعي رمضان صبحي

تعليق كارتيرون بعد فوز الزمالك على المصري

زيدان يكشف سبب غياب جاريث بيل عن ريال مدريد ضد سيتي

دجيكو روما
نرشح لكم
أخر الأخبار
كولو توريه: أصلي من أجل فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الأبطال 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تعرف على المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي ومواعيد المباريات 33 دقيقة | أوروبا
الزمالك: الفوز على المصري مهم لـ 3 أسباب 34 دقيقة | الدوري المصري
دجيكو بعد توديع الدوري الأوروبي: أكثر ما أحبطني؟ كل شيء 49 دقيقة | أوروبا
السقا: كنا نستحق ركلة جزاء أمام الزمالك 55 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة كوكا.. ذئاب ولفرهامبتون تفترس أولمبياكوس ساعة | أوروبا
العشري: ضغطي ارتفع بعد عدم احتساب ركلة جزاء للمصري أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
كارتيرون بعد الفوز على المصري: خطوة نحو هدف الوصول لإفريقيا الموسم المقبل.. وموقف الإصابات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك