السقا: كنا نستحق ركلة جزاء أمام الزمالك

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 23:23

كتب : FilGoal

زياد فرج - فرجاني ساسي - الزمالك - المصري

يرى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك.

وخسر المصري أمام الزمالك بهدف دون رد في الجولة الـ14 للدوري المصري.

وقال عبد الظاهر السقا عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الحكم أشار إلى خطأ لصالح الزمالك رغم أن فرجاني ساسي هو من تدخل بقوة مع لاعبنا زياد فرج".

أخبار متعلقة
العشري: ضغطي ارتفع بعد عدم احتساب ركلة جزاء للمصري أمام الزمالك كارتيرون بعد الفوز على المصري: خطوة نحو هدف الوصول لإفريقيا الموسم المقبل.. وموقف الإصابات هل اشتقتم لإثارة الدوري؟.. الزمالك ينتصر على المصري في ظهور "الهداف" والفيديو حسام أشرف: نفذت تعليمات كارتيرون وجميع اللاعبين ساندوني "الهداف" محمود علاء يفتتح أهداف دوري ما بعد الإيقاف

وأكمل "ثم ذهب الحكم لرؤية اللعبة مرة أخرى بالفيديو وعاد واحتسب خطأ لصالح الزمالك".

وواصل "الحكم محمد عادل شرح لي لماذا لم يحتسب لنا ركلة جزاء ضد الزمالك لكني غير مقتنع بكلامه، وكنا نستحق التعادل".

وشدد "حتى إذا لم نظهر بمستوى جيد في المباراة لكننا كنا نستحق ركلة جزاء والتعادل".

وأتم تصريحاته "كان لنا فرص مثل الزمالك تماما والمباراة كانت متكافئة".

اقرأ أيضا:

استدعاء من هدرسفيلد لـ رمضان صبحي

جديد ملف تجديد أوباميانج

السر وراء "الجندوزي"

نقل ملكية نادي روما

عبد الظاهر السقا الزمالك المصري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تعرف على المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي ومواعيد المباريات 11 دقيقة | أوروبا
الزمالك: الفوز على المصري مهم لـ 3 أسباب 11 دقيقة | الدوري المصري
دجيكو بعد توديع الدوري الأوروبي: أكثر ما أحبطني؟ كل شيء 27 دقيقة | أوروبا
السقا: كنا نستحق ركلة جزاء أمام الزمالك 33 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة كوكا.. ذئاب ولفرهامبتون تفترس أولمبياكوس 38 دقيقة | أوروبا
العشري: ضغطي ارتفع بعد عدم احتساب ركلة جزاء للمصري أمام الزمالك 49 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون بعد الفوز على المصري: خطوة نحو هدف الوصول لإفريقيا الموسم المقبل.. وموقف الإصابات ساعة | الدوري المصري
خروج روما من الدوري الأوروبي = ضمان لاتسيو مقعد دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك