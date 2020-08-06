السقا: كنا نستحق ركلة جزاء أمام الزمالك

يرى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك.

وخسر المصري أمام الزمالك بهدف دون رد في الجولة الـ14 للدوري المصري.

وقال عبد الظاهر السقا عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الحكم أشار إلى خطأ لصالح الزمالك رغم أن فرجاني ساسي هو من تدخل بقوة مع لاعبنا زياد فرج".

وأكمل "ثم ذهب الحكم لرؤية اللعبة مرة أخرى بالفيديو وعاد واحتسب خطأ لصالح الزمالك".

وواصل "الحكم محمد عادل شرح لي لماذا لم يحتسب لنا ركلة جزاء ضد الزمالك لكني غير مقتنع بكلامه، وكنا نستحق التعادل".

وشدد "حتى إذا لم نظهر بمستوى جيد في المباراة لكننا كنا نستحق ركلة جزاء والتعادل".

وأتم تصريحاته "كان لنا فرص مثل الزمالك تماما والمباراة كانت متكافئة".

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