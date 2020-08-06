بمشاركة كوكا.. ذئاب ولفرهامبتون تفترس أولمبياكوس

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 23:17

كتب : FilGoal

راؤول خيمينيز أثناء تسجيل هدفه ضد أولمبياكوس

تغلب ولفرهامبتون على منافسه أولمبياكوس اليوم الخميس في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي في المباراة التي أقيمت في ملعب مولينكس.

وتأهل ولفرهامبتون لربع النهائي بفل انتصاره في مجموع المباراتين بهدفين لهدف.

سجل هدف المباراة الوحيد راؤول خيمينيز من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.

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وألغت تقنية الفيديو هدف التعادل الذي سجله الفريق اليوناني عن طريق محمد كامارا بداعي التسلل.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" كبديل في الدقيقة 75.

وسدد كوكا ركلة خلفية مزدوجة ضعيفة تصدى لها روي باتريشيو بسهولة، قبل أن يتألق الحارس البرتغالي ويمنع مهاجم الفراعنة من إدراك التعادل برأسية قوية.

وبذلك سيلقتي ولفرهامبتون مع إشبيلية الذي تجاوز عقبة روما في وقت سابق.

بازل X إنتراخت فرانكفورت

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت في ملعب سانت جاكوب بارك فاز كرر بازل فوزه على إنتراخت فرانكفورت وانتصر عليه بهدف دون رد.

وكان بازل فاز في ألمانيا بثلاثية دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد فابيان فراي في الدقيقة 88.

وسيلتقي بازل بذلك مع شاختار دونتسيك.

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