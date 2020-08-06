العشري: ضغطي ارتفع بعد عدم احتساب ركلة جزاء للمصري أمام الزمالك

كشف طارق العشري المدير الفني للمصري عن شعوره بارتفاع في ضغط الدم في الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك.

وخسر المصري أمام الزمالك بهدف دون رد في الجولة الـ14 للدوري المصري.

وقال العشري عقب المباراة: "الحكم محمد عادل لم يحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة وهذا تسبب لي في ارتفاع ضغط الدم بعض الشيء".

وأضاف "سعيد بأداء اللاعبين وفخور بهم وكنا أقرب للتعادل".

وواصل "تلقينا هدفا ساذجا من خطأ في التمركز أضاع مجهود اللاعبين".

وأكمل "ولكن طوال المباراة التزم الفريق بالانتشار في الملعب ونفذ التعليمات الفنية بشكل جيد في الدفاع والهجوم".

وأتم تصريحاته "طوال المباراة فرص الزمالك كانت قليلة وإذا حالفنا التوفيق لكنا خرجنا متعادلين".

اقرأ أيضا:

استدعاء من هدرسفيلد لـ رمضان صبحي

جديد ملف تجديد أوباميانج

السر وراء "الجندوزي"

نقل ملكية نادي روما