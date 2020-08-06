حسام أشرف: نفذت تعليمات كارتيرون وجميع اللاعبين ساندوني

أعرب حسام أشرف لاعب الزمالك عن سعادته بالمشاركة لأول مرة بشكل رسمي مع فريقه أمام المصري.

حسام أشرف النادي : الزمالك الزمالك

وفاز الزمالك على المصري بهدف دون رد ضمن الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وقال حسام أشرف عقب المباراة للصحفيين: "أشكر الله على المشاركة والفوز وحصد النقاط الثلاثة".

وأضاف "كل زملائي ساندوني وحفزوني قبل المباراة خاصة أن اللقاء هو الأول بشكل رسمي لي".

وأتم تصريحاته "كارتيرون منحني تعليمات خاصة والحمد لله نجحت في تنفيذها".

وشارك أسامة فيصل وحسام أشرف لأول مرة بشكل رسمي مع الزمالك أمام المصري.

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